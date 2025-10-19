La toledana María Herrera se proclama campeona del mundo de motociclismo femenino

La piloto toledana María Herrera (Yamaha) se ha proclamado ganadora del Campeonato del Mundo Femenino de Motociclismo que ha celebrado este fin de semana la última jornada del Mundial de Superbikes en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto.

La de Oropesa ha terminado en sexta posición la segunda carrera del fin de semana, un registro que le ha sido suficiente para que su máxima rival, la madrileña Beatriz Neila (Yamaha), no pudiera darle alcance.

Paola Ramos, piloto invitada a bordo de una Yamaha, ha culminado una gran actuación este fin de semana con una victoria en la prueba del domingo.

Con esta victoria, María Herrera toma el testigo de otra española, la murciana Ana Carrasco, que se proclamó campeona mundial en 2024.