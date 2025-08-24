La Junta celebra el "éxito" de la I Vuelta Ciclista a Castilla-La Mancha: "Ha tenido impacto social, económico y deportivo"

La I Vuelta a Ciclista a Castilla-La Mancha Leader ha concluido "cumpliendo con creces todos los objetivos marcados por los Grupos de Desarrollo Rural". Así lo ha indicado la viceconsejera de Política Agraria Común y Política Agroambiental, Gracia Canales, a la llegada del pelotón en la meta de Molina de Aragón (Guadalajara).

La prueba ha recorrido unos 650 kilómetros en cinco etapas, pasando por cerca de 70 municipios.

"El objetivo inicial era dar visibilidad al medio rural, pero jornada a jornada ha demostrado haberlo cumplido con creces, a la vez que ha logrado tener un gran impacto a nivel social, movilizando a la ciudadanía, que no ha querido perderse el paso de los ciclistas y que ha dejado imágenes icónicas para el recuerdo, como la llegada a los molinos de Criptana".

Asimismo, ha destacado el impacto "a nivel económico, sumando 1.500 pernoctaciones y unos 500 millones de euros en hostelería, y a nivel deportivo".

"Es un día de agradecimiento a todas las personas que han hecho posible el desarrollo de la prueba, que ha sido un éxito, empezando por la Red Castellano Manchega de Desarrollo Rural (Recamder) y los trece Grupos de Desarrollo Rural, y siguiendo con la Federación de Ciclismo de Castilla-La Mancha", ha expresado.

Junto a la viceconsejera, han asistido a la última etapa de la Vuelta el alcalde de Molina de Aragón, Francisco Javier Montes; el presidente de Recamder, Jesús Ortega; el presidente de la Federación de Ciclismo de Castilla-La Mancha, Vicente Alumbreros; y el delegado de la Junta en Molina de Aragón, Sergio Ruiz.

170 ciclistas

La I Vuelta Ciclista a Castilla-La Mancha ha contado con la participación de 120 corredores de 17 equipos en su edición masculina, que ha recorrido las cinco provincias de la región, pasando por los territorios de los trece Grupos de Desarrollo Rural implicados.

Tras cinco etapas, la competición ha terminado con el triunfo de Adrián Benito, de Extremadura Pebetero, que ha logrado el maillot rojo carmesí al imponerse finalmente al castellanomanchego Miguel Moya.

En la edición femenina, han tomado la salida 50 corredoras de nueve equipos y la prueba ha contado con dos etapas que se han desarrollado coincidiendo con las dos últimas de la categoría masculina. Esta misma tarde se conocerá la vencedora.