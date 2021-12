0-1 | Un muy buen Soliss Talavera mereció más ante el líder

Mereció más el Soliss Fútbol Sala Talavera en la visita del Noia Portus Apostoli al Polideportivo ‘Primero de Mayo’, pero el líder está en un momento de dulce y un gol de Pirata decantó la balanza para el equipo gallego en los últimos minutos de partido. Además, Henrique bajo palos estuvo sensacional y los talaveranos fueron incapaces de llevarse el partido. De este modo, el equipo cerámico encaja su segunda derrota de la temporada en condición de local.

Avisaba Noia y respondía Talavera con un chutazo de Dani Montes que paraba Henrique con una gran intervención. Precisamente con el meta brasileño más de una vez los noieses intentarían juego de cinco pero las ayudas defensivas de los blanquiazules mitigaban los ataques en superioridad numérica. Los talaveranos buscaban un robo para salir a la contra. Así pudo Andrés conseguir el primero para su equipo, pero Henrique sacó con el pecho el disparo del jugador de Herrera del Duque.

Pero los de Marlon Velasco no sólo tenían el recurso del portero – jugador para hacer daño y también apostaban por el juego de pívot con Bruno Gomes, futbolista de categoría superior y que rozó el gol pero la madera se aliaba con Rafa Luque.

No sería el único poste para los gallegos en este primer acto, puesto que poco más tarde la madera repelía un disparo de Chus y el rechace le caía a los pies a un Lluc que se encontró con una muy buena intervención de Rafa Luque. De un área a otra porque los locales se movían en rápidas transiciones y un inspirado Henrique sacaba el remate por bajo de Dani Montes y un testarazo de Manu Cebrián casi sobre la bocina que por muy poquito no acabó en gol.

Inició la segunda mitad con un Soliss FS Talavera con la misma intención de seguir buscando una contra para tomar la delantera. Y de las botas de Anass nacieron tres llegadas claras en los primeros minutos en las que al de La Puebla de Montalbán le falló la definición, como también a un Manu Cebrián que se quedó solo ante Henrique, lo superó con su remate, pero la bola se fue fuera por muy poco.

La acción que desniveló el encuentro nació de un balón parado. Pirata remató dentro del área y lograba superar a un Rafa Luque que llegó a tocar la bola pero que no pudo evitar que se colara entre los tres palos. Llegaba el 0-1 pero no hacía decaerse al equipo talaverano ni a la afición local. Empujaron porque se creía y tanto Carlitos como Adri Rivera se quedaron muy cerquita del tanto que hubiera dado a los cerámicos la igualada. Viendo que el tanto no llegaba lo buscó Juanma Marrube de cinco dando entrada a un Buitre que volvía tras un par de partidos fuera. Movía y movía Talavera, pero le costaba encontrar un hueco y cuando lo hacía ahí estaba Henrique para salvar a su equipo, como hizo con el remate cruzado de Adri Rivera que sacó con la pierna cuando se colaba.

Ficha del partido

Soliss FS Talavera: Rafa Luque, Javi Amorós, Dani Montes, Juli Caamaño y Anass. También jugaron: Buitre, Manu Cebrián, Adri Rivera, Carlitos y Andrés.

Noia Portus Apostoli: Henrique, David Palmas, Bruno Gomes, Lluc y Chus. También jugaron: Power Raggiati, Altamirano, Javi Rangel, Edu Jabá, Pirata y Nil Closas.

Árbitros: Jesús Almeida León y Raúl Santana Santana (Las Palmas). Amonestaron a los locales Manu Cebrián y Juan Antonio Rubio (utillero). Por parte visitante vieron la amarilla Lluc, Bruno Gomes, Edu Jabá y Marlon Velasco (entrenador).

Gol: 0-1 (min. 33) Pirata.

