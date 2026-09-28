ANPE pide a la Junta recuperar la convocatoria de acceso a los cuerpos de catedráticos: "Lleva 24 años sin ofertarse"

ANPE ha solicitado a la Consejería de Educación la recuperación de la convocatoria de acceso a los cuerpos de catedráticos, que lleva 24 años sin ofertarse en Castilla-La Mancha.

Además, ha reclamado la apertura de un proceso negociador para determinar los cuerpos, especialidades y número de plazas que deben incluirse, así como la temporalización de la oferta.

El sindicato ha explicado que esta convocatoria es la única vía para miles de funcionarios docentes, para la subida del nivel 24 al 26 y el correspondiente reconocimiento profesional, administrativo y retributivo.

Bajo el lema '24 años sin convocatoria de Cátedras. Es hora de avanzar', ANPE ha puesto en marcha una campaña que llegará a los centros educativos para reclamar la recuperación de esta vía de promoción profesional que no se convoca desde 2002.

Según ha detallado, el acceso a los cuerpos de catedráticos es un procedimiento de promoción mediante concurso de méritos dirigido a funcionarios de carrera, con una antigüedad mínima de ocho años, de los cuerpos de Enseñanza Secundaria, Escuelas Oficiales de Idiomas, Música y Artes Escénicas y Artes Plásticas y Diseño.

Entre otros méritos, se valoran los relacionados con la actualización científica y didáctica, la participación en proyectos educativos, la evaluación positiva de la actividad docente y las publicaciones y los méritos artísticos.

"Garantizar el relevo"

Además, la normativa contempla que el número de funcionarios de los cuerpos de catedráticos pueda alcanzar hasta el 30 % del número total de funcionarios de cada cuerpo de origen.

"En Castilla-La Mancha, la presencia de funcionarios pertenecientes a los cuerpos de catedráticos es residual y la práctica totalidad de quienes aún permanecen en ellos está próxima a la jubilación, lo que hace urgente recuperar las convocatorias y garantizar el relevo y la promoción profesional del profesorado", ha indicado.

Por último, ha recordado que en comunidades como Madrid, Extremadura, Castilla y León o Andalucía sí han convocado procesos de acceso en los últimos años. Y en Andalucía se ha acordado la convocatoria de 4.000 plazas de acceso en los próximos años.