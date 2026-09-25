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Educación y Universidad

La UCLM convoca ayudas de hasta 2.500 euros para estudiantes en situaciones especiales este curso

La solicitud ya está disponible y estará activa hasta el próximo 30 de octubre.

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La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) ha convocado ayudas para estudiantes en situaciones especiales para el curso 2026/2027, con hasta 2.500 euros por alumno y con un presupuesto total de 250.000 euros.

Así lo ha publicado este viernes el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM), detallando que estas ayudas se pueden solicitar desde el 22 de septiembre al 30 de octubre.

La resolución también precisa que estas ayudas están destinadas a subvencionar los gastos derivados de la realización de estudios oficiales de Grado en la UCLM asumidos por los estudiantes y las estudiantes o sus familias.

Rueda de prensa en el Rectorado de la UCLM.

Requisitos

La UCLM entiende que existe dificultad económica sobrevenida si se ha producido, durante 2026, la jubilación forzosa antes de cumplir la edad reglamentaria, incapacidad laboral permanente o fallecimiento de la persona sustentadora principal de la familia, además de enfermedad o accidente grave de algún miembro de la unidad familiar.

También cuando se produce una situación de desempleo o expediente de regulación de empleo de la persona sustentadora principal de la familia o cualquier otra circunstancia que el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad considere que puede constituir una situación de urgente necesidad.