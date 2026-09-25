La UCLM convoca ayudas de hasta 2.500 euros para estudiantes en situaciones especiales este curso
La solicitud ya está disponible y estará activa hasta el próximo 30 de octubre.
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La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) ha convocado ayudas para estudiantes en situaciones especiales para el curso 2026/2027, con hasta 2.500 euros por alumno y con un presupuesto total de 250.000 euros.
Así lo ha publicado este viernes el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM), detallando que estas ayudas se pueden solicitar desde el 22 de septiembre al 30 de octubre.
La resolución también precisa que estas ayudas están destinadas a subvencionar los gastos derivados de la realización de estudios oficiales de Grado en la UCLM asumidos por los estudiantes y las estudiantes o sus familias.
Requisitos
La UCLM entiende que existe dificultad económica sobrevenida si se ha producido, durante 2026, la jubilación forzosa antes de cumplir la edad reglamentaria, incapacidad laboral permanente o fallecimiento de la persona sustentadora principal de la familia, además de enfermedad o accidente grave de algún miembro de la unidad familiar.
También cuando se produce una situación de desempleo o expediente de regulación de empleo de la persona sustentadora principal de la familia o cualquier otra circunstancia que el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad considere que puede constituir una situación de urgente necesidad.