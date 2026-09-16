La UCLM mantiene en México a sus estudiantes tras el crimen de Claudia Tacoronte: "Nos transmiten que están bien"

Rótulo de la UCLM en el campus toledano de la Fábrica de Armas. Javier Longobardo

La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) no mantiene ningún convenio de movilidad estudiantil con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), institución en la que se encontraba de intercambio Claudia Tacoronte, la estudiante canaria de 21 años asesinada en Cuautla (México).

Así lo ha aclarado este miércoles el vicerrector de Política Internacional y Alianzas Globales de la UCLM, Raúl Martín, después del asesinato de la joven de la Universidad de Granada, que se encontraba realizando una estancia académica en la universidad mexicana.

A preguntas de los medios antes de la apertura de las jornadas de movilidad Erasmus+ de Educación Superior celebradas en Toledo, Martín ha explicado que la UCLM mantiene actualmente 54 convenios con otras tantas instituciones universitarias de México y que la universidad está en contacto con los estudiantes castellanomanchegos que se encuentran realizando una estancia en el país.

"De momento todos nos transmiten que están bien. Están consternados por la situación y, en el momento en que alguno manifestara la necesidad de querer regresar, por supuesto puede regresar", ha señalado.

El vicerrector ha añadido que, por ahora, los estudiantes trasladan a la universidad que se encuentran bien y que las instituciones mexicanas de acogida les están informando sobre la situación.

Recomendaciones de Exteriores

La UCLM también ha indicado que sus estudiantes están siguiendo las recomendaciones del Ministerio de Asuntos Exteriores, que les está instando a atender todas las indicaciones y recomendaciones de las embajadas españolas.

Martín ha aprovechado además su comparecencia para trasladar el "dolor" de la Universidad de Castilla-La Mancha por el asesinato de Claudia Tacoronte y expresar el "pesar" de la institución académica a sus familiares.

También ha extendido ese mensaje a las oficinas de relaciones institucionales que mantienen el contacto con los estudiantes desplazados al extranjero. "Hay un contacto muy directo con los estudiantes y, por lo tanto, es muy doloroso", ha afirmado.

Claudia Tacoronte, natural de Gran Canaria y estudiante de cuarto de Educación Infantil en la Universidad de Granada, llevaba unas semanas en México dentro de un programa de intercambio. Su estancia académica estaba prevista hasta diciembre.

La joven se encontraba en Cuautla para participar en la Fiesta Nacional de la Planta Medicinal cuando fue asesinada en las inmediaciones de la Casa de la Cultura. La Fiscalía de Morelos investiga el crimen bajo el protocolo de feminicidio y ha confirmado a EL ESPAÑOL que el hombre captado por una cámara de seguridad huyendo del lugar es el principal sospechoso del asesinato.

Las autoridades mexicanas han solicitado las grabaciones de las cámaras próximas al lugar de los hechos y la información que pueda aportar el patronato de la Casa de la Cultura. Entre las hipótesis investigadas figura un posible robo, aunque la Fiscalía mantiene abiertas todas las líneas de investigación.