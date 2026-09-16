Castilla-La Mancha aportará 1.300 millones a la UCLM hasta 2031: la financiación crecerá un 30 %

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha anunciado que el nuevo contrato-programa que la Junta negocia con la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) superará los 1.300 millones de euros hasta 2031.

Esta cifra supondrá un incremento de un 30 % de la financiación pública respecto al acuerdo vigente.

Así lo ha explicado el líder autonómico durante la apertura del curso académico 2026-2027 de la UCLM en Talavera de la Reina, donde ha indicado que el acuerdo estará cerrado "antes de que finalice este año".

"Se debe abrir una nueva etapa de avance y expansión para la institución académica. Creo que nos podremos ir a un contrato absolutamente tremendo, por encima de los 1.300 millones, un aumento de más del 30% de la financiación pública hasta 2031", ha afirmado.

El actual contrato-programa corresponde al periodo 2022-2026 y está dotado con algo más de 1.000 millones, siendo la principal herramienta para garantizar la estabilidad financiera de la universidad regional.

Por otro lado, Page ha asegurado que el Consejo de Gobierno aprobará el próximo miércoles un convenio por más de 100 millones de euros para actuaciones en las infraestructuras de la UCLM, una cifra que se sumará a la financiación ordinaria.

Entre ellas, ha destacado la nueva Facultad de Ciencias de la Salud de Talavera de la Reina, además de otras inversiones destinadas a continuar ampliando y modernizando las instalaciones de la universidad.

Apertura del curso académico 2026-2027 de la Universidad de Castilla-La Mancha JCCM

Residencia en Talavera

Page también ha hablado de los planes para construir una residencia universitaria en Talavera de la Reina, para la que la Junta ya solicitó al Ayuntamiento el pasado mes de abril una parcela.

El presidente regional ha vinculado este proyecto con las dificultades que provoca el encarecimiento de la vivienda para los estudiantes.

"Queremos evitar que el problema enorme de la vivienda en España sea un obstáculo para que la gente pueda cursar sus estudios universitarios", ha asegurado.

Cabe recordar que la Junta solicitó en abril al Ayuntamiento la puesta a disposición de terrenos en el área de expansión universitaria, en el entorno del Hospital Nuestra Señora del Prado y próximos a la futura Facultad de Ciencias de la Salud.

Nuevo curso con 7.000 alumnos

La UCLM ha inaugurado el curso académico, con 6.842 estudiantes de nuevo ingreso en titulaciones de grado, 206 más que el pasado curso y 1.380 más que hace cinco años.

Durante el desarrollo del acto, Page ha advertido sobre el crecimiento de determinadas universidades privadas en España y ha defendido que Castilla-La Mancha mantendrá su apuesta por fortalecer la universidad pública.

Apertura del curso académico 2026-2027 de la Universidad de Castilla-La Mancha JCCM

"No somos favorecedores de las universidades a granel que se están planteando en algunos sitios de España. No puede existir un doble rasero por el que a unas instituciones se les impongan elevados estándares y a otras se las valore únicamente por la facilidad para expedir títulos", ha criticado.

De su lado, el rector de la UCLM, José Julián Garde, ha destacado que la matrícula de nuevo ingreso ha aumentado un 24,2 % en los últimos cinco cursos, mientras la ocupación global de la universidad ha pasado del 87,5 % en el curso 2021-2022 a superar el 105 % durante los dos últimos ejercicios.

Asimismo, ha valorado que la institución atrae cada vez a más alumnado de fuera de Castilla-La Mancha. El pasado curso, el 21,9 % de los estudiantes matriculados en grados procedía de otras comunidades.

"Cuando hablamos de crecimiento no hablamos solo de números, sino de personas que han confiado en la UCLM para construir su futuro", ha expresado.

Además, ha destacado los resultados obtenidos en investigación, ya que en la última convocatoria de proyectos la UCLM se ha situado en la posición 15 de las universidades españolas participantes, logrando captar 10,2 millones de euros.

Sobre la financiación, Garde ha valorado el acuerdo anunciado por Page y ha reclamado que la inversión pública destinada a las universidades públicas españolas alcance el 1 % del PIB, ya que "resulta imprescindible para consolidar la ciencia y la educación".

Talavera, una de las grandes apuestas

Talavera de la Reina ha estado en el foco del acto, ya que la UCLM quiere consolidar su crecimiento en la ciudad en los próximos años.

Garde ha afirmado que desde 2020 la plantilla de personal docente e investigador en la ciudad ha pasado de 163 a más de 215 profesionales, mientras también se ha incrementado el personal de administración y servicios.

A esto se suma la futura Facultad de Ciencias de la Salud, cuya licitación está prevista para la primavera de 2027. Y una oferta académica que desde 2024 ha incorporado los tres primeros másteres oficiales impartidos en Talavera, además de la incorporación del doble grado en Administración y Dirección de Empresas e Ingeniería Informática.

Apertura del curso académico 2026-2027 de la Universidad de Castilla-La Mancha JCCM

El próximo paso será la aprobación de los nuevos estatutos de la UCLM, con los que la institución pretende que Talavera deje de tener la consideración de sede para ser campus.

"Talavera quiere a la universidad"

Por último, el alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, ha reivindicado la vinculación de la ciudad con la UCLM y ha asegurado que "Talavera quiere a la universidad".

"Cada estudiante que llega a Talavera, cada profesor o cada investigador contribuye a hacer de esta ciudad una ciudad con más oportunidades", ha expresado.