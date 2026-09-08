Castilla-La Mancha mejora y se salva del desplome en el PISA: supera la media nacional en Ciencias, Lectura y Matemáticas

Castilla-La Mancha se salva de la quema en el informe PISA 2025, esquivando en buena medida el retroceso generalizado que afecta tanto a España como a la OCDE.

La comunidad autónoma ha mejorado sus resultados globales y los alumnos de 15 y 16 años se han situado por encima de la media nacional en las tres competencias evaluadas: 485 puntos en Ciencias frente a los 477 de la media nacional; 461 en Lectura, superando holgadamente los 451 del conjunto del país; y 462 en Matemáticas, frente a los 457 que firma el resto de España.

La evolución de Castilla-La Mancha entre los informes PISA 2022 y 2025 muestra una mejora real en Ciencias (+10 puntos), mientras que ha conseguido contener el desplome generalizado con una notable estabilidad en Matemáticas (-2 puntos) y un leve descenso en Lectura (-7 puntos).

Sin embargo, el hito más significativo de este periodo es el cambio de tendencia respecto al conjunto de España: debido a la fuerte caída sufrida por la media estatal en esta última edición, Castilla-La Mancha ha pasado de situarse por debajo del promedio nacional en las tres competencias durante 2022, a superarlo en todas ellas en 2025, logrando una ventaja de 10 puntos en Lectura, 8 en Ciencias y 5 en Matemáticas.

En Ciencias, la materia principal de esta evaluación, Castilla-La Mancha escala hasta la sexta posición autonómica y supera no solo a España, sino también a los promedios de la OCDE (482) y la Unión Europea (481).

El contraste más severo con el hundimiento nacional se aprecia en Lectura y Matemáticas. Mientras España se desploma en Lectura perdiendo 23 puntos desde 2022 hasta tocar fondo, Castilla-La Mancha resiste con 461 puntos, igualando la media de la OCDE, superando a la Unión Europea (459) y compartiendo el cuarto puesto nacional con Cantabria, La Rioja y Aragón.

La gesta es aún mayor en Matemáticas: frente a una España que vuelve a tropezar y pierde otros 16 puntos respecto al descalabro de 2022, el sistema castellanomanchego se mantiene inamovible perdiendo un solo punto, una variación irrelevante que la convierte en una de las tres únicas autonomías que esquivan la sangría. Con sus 462 puntos, empata en la sexta plaza con La Rioja, Aragón y Navarra, rozando los 463 que marcan tanto la OCDE como la UE.

Blindaje contra la desigualdad

Estos promedios se sustentan, según el informe, en un sistema educativo que impide que el alumnado se quede atrás. En Ciencias, solo el 20 % de los estudiantes castellanomanchegos se sitúa por debajo del nivel 2 de competencia básica, erigiéndose como la quinta comunidad con menos rezagados y mejorando claramente las tasas de España (23 %), la UE (24 %) y la OCDE (25 %).

Este patrón se repite en Lectura, donde presenta la cuarta menor tasa de bajo rendimiento del país (26 %) frente al alarmante 32 % nacional, y en Matemáticas, con un 31 % de alumnos rezagados frente al 34 % de España y la UE.

En el extremo opuesto, el alumnado de excelencia que alcanza los niveles 5 y 6 se sitúa en un 4 % en Ciencias, un 3 % en Matemáticas y un 2 % en Lectura; cifras muy parejas a las españolas, aunque todavía con margen de mejora para alcanzar los parámetros internacionales de brillantez.

Equidad

El mayor valor añadido de estos resultados reside, no obstante, en la equidad del sistema. Partiendo de un índice socioeconómico y cultural (ISEC) de -0,08, ligeramente inferior a la media de España (-0,06) y de Europa (-0,07), los alumnos castellanomanchegos obtienen notas muy superiores a las esperadas para su contexto.

La brecha en Ciencias entre el 25 % del alumnado más favorecido y el más vulnerable es de apenas 60 puntos, la quinta menor del país y lejos de los 71 puntos nacionales, los 85 de la OCDE o los preocupantes 94 de la Unión Europea.

Esta capacidad integradora también amortigua la brecha migratoria. La diferencia en Ciencias entre nativos (495 puntos) y estudiantes de origen migrante (455) se fija en 39,51 puntos, un escalón inferior a las registradas por España (42,58), la OCDE (44,37) y la UE (52,11), y que se reduce a apenas 24 puntos al descontar el efecto socioeconómico.

Esta contención se replica en Lectura, con una distancia de 33 puntos frente a los 35 españoles o los 48 europeos, y en Matemáticas, con 39 puntos de diferencia respecto a los 42 de la media nacional.

Por sexo

En cuanto a las variaciones por sexo, el comportamiento de la región es un calco de las tendencias estructurales de España: las chicas dominan ampliamente en Lectura con una ventaja de 27 puntos sobre los varones (475 frente a 448), los chicos lideran en Matemáticas por 13 puntos (469 contra 456), y en Ciencias se firma un empate técnico sin relevancia estadística, con 486 puntos para ellas y 483 para ellos.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, había adelantado apenas 24 horas de hacerse público el Informe PISA 2025 de la OCDE que la comunidad saldría muy bien posicionada y enmarcó estos logros en el músculo inyectado al sistema público, cifrado en la incorporación de 6.300 docentes durante sus mandatos —con 900 plazas adicionales ya garantizadas para el curso 2026/2027— y en la duplicación de las plantillas de atención especializada.

Metodología

Metodología

Pese a todo, lo cierto es que la caída de los resultados de España está en la línea de la bajada de resultados de los 90 países analizados en el Informe PISA 2025 (38 de la OCDE y 52 asociados).

Para calcular los resultados de esta novena edición de PISA, España examinó a 30.000 alumnos de 15 y 16 años que formaron parte de la muestra global que ascendió hasta los 760.000 alumnos por todo el mundo.

El 77 % de ellos cursaban 4º de la ESO y estaban repartidos en 958 centros por toda España.

Y, en contra de la opinión de la OCDE, España excluyó de hacer los exámenes al 7,89% de los alumnos de esa edad (la recomendación es que no supere el 5%).

Aun así, la muestra es válida para la organización salvo la de Cataluña (23%), por lo que sus resultados han quedado invalidados y han sido excluidos del informe internacional y la de Murcia (13%), en cuyo caso la OCDE dice que sus resultados han de ser tomados "con precaución por el potencial riesgo de sesgo".