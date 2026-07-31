La UCLM moviliza 5,9 millones para impulsar la investigación atrayendo talento joven y reforzando la innovación

La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) ha dado un nuevo impulso a su estrategia para convertir la investigación en uno de los motores de desarrollo de la región.

La institución ha movilizado casi 5,9 millones de euros para atraer talento investigador, formar a jóvenes científicos y reforzar la transferencia de conocimiento al tejido productivo gracias a dos importantes líneas de financiación que permitirán incorporar nuevos investigadores y desarrollar proyectos de innovación con empresas e instituciones.

El grueso de la inversión corresponde a la convocatoria de 39 contratos predoctorales, dotada con 5.557.800 euros, que permitirá incorporar durante los próximos meses a jóvenes titulados para desarrollar sus tesis doctorales en grupos de investigación de la universidad.

A esta cantidad se suman 292.613 euros obtenidos en la convocatoria nacional de Ecosistemas de Innovación y Transferencia 2025, impulsada por el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI), dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

Los nuevos contratos predoctorales forman parte del Plan Propio de I+D+i de la UCLM y están financiados gracias a los acuerdos suscritos entre la Universidad y el Gobierno de Castilla-La Mancha, que canalizan recursos del Programa Fondo Social Europeo Plus 2021-2027.

Inversión estratégica

El rector de la UCLM, Julián Garde, ha definido esta convocatoria como "una inversión estratégica en las personas que construirán el futuro científico, económico y social de Castilla-La Mancha".

"Queremos que quienes tienen vocación investigadora encuentren en nuestra universidad y en nuestra región las oportunidades necesarias para desarrollar su carrera. Esta convocatoria permite atraer talento, formarlo en equipos competitivos y generar las condiciones para que pueda consolidarse en Castilla-La Mancha", ha afirmado.

Garde ha subrayado además que el objetivo no es únicamente captar investigadores, sino favorecer que desarrollen una carrera estable. "Atraer a un investigador excelente es solo el primer paso. Trabajamos también para ofrecerle los recursos necesarios para que pueda construir un equipo, captar proyectos y generar nuevas oportunidades. Ese efecto multiplicador fortalece a la UCLM y al conjunto de Castilla-La Mancha", ha señalado.

Cuatro años

Los contratos tendrán una duración máxima de cuatro años, serán a jornada completa y estarán remunerados con 31.523,65 euros anuales.

Además, incorporan un programa de movilidad internacional que permitirá realizar estancias de tres meses en centros de investigación de prestigio, con ayudas de 1.000 euros mensuales y una bolsa para sufragar los gastos de viaje.

El plazo para solicitar las ayudas de Formación del Profesorado Universitario (FPU) permanecerá abierto entre el 1 y el 14 de septiembre, mientras que las modalidades de Formación del Personal Investigador (FPI) y apoyo a la incorporación de talento podrán solicitarse entre el 21 de octubre y el 3 de noviembre.

Calidad científica La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) se sitúa a la cabeza del sistema universitario español en uno de los indicadores más exigentes de calidad científica. Así lo refleja el informe Las universidades españolas. Una perspectiva autonómica 2026, elaborado por la Fundación CYD Conocimiento y Desarrollo, que coloca a Castilla-La Mancha en la primera posición nacional en porcentaje de publicaciones de excelencia con liderazgo, con un 8,2 %, por delante de comunidades con una destacada tradición investigadora como Navarra (7,5 %), Galicia (7,1 %) o País Vasco (6,9 %).

Innovación

Otra buena noticia para la Universidad regional llega desde el ámbito de la transferencia de conocimiento. La UCLM ha conseguido una financiación provisional de 292.613 euros para cuatro proyectos seleccionados en la convocatoria Ecosistemas de Innovación y Transferencia 2025 del CDTI, situándose entre las universidades españolas con mejores resultados en esta línea de ayudas.

La resolución provisional contempla financiación para cuatro de los cinco proyectos presentados por la institución castellanomanchega, todos ellos orientados a trasladar la investigación universitaria al tejido empresarial y responder a algunos de los principales retos económicos y sociales.

Entre ellos figura un proyecto liderado por la propia UCLM para impulsar la transición ecológica del sistema agroalimentario mediante soluciones innovadoras desarrolladas junto a entidades de Castilla-La Mancha, Extremadura y Andalucía. La iniciativa recibirá 70.031 euros.

Además, la Universidad participará en un proyecto destinado a acelerar la transferencia de terapias biotecnológicas al ámbito sanitario, con una financiación de 46.891 euros; en otro centrado en la monitorización y el desarrollo de la agricultura regenerativa, dotado con 86.414 euros; y en una iniciativa para potenciar la innovación y la valorización de la dehesa como modelo de sostenibilidad, salud y cohesión social, que contará con 89.277 euros.