La Junta pone en valor el programa UCLM Rural, que alcanza 500 empresas y entidades colaboradoras

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha cifrado en 500 las empresas y entidades colaboradoras del programa UCLM Rural y ha garantizado su continuidad en el próximo contrato-programa.

El consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, ha visitado este viernes la localidad conquense de Fuentes, donde ha conocido la construcción de una Passivhouse que se encuentra realizando la empresa Apolinar Cocera SL y en la que un estudiante de cuarto Grado de Arquitectura, Zheyu Lin, se encuentra realizando prácticas externas dentro del convenio de colaboración del programa.

Amador Pastor ha recordado que han sido 252 estudiantes los que se han beneficiado de este programa desde su puesta en funcionamiento en el año 2021 y, en concreto, 189 desde el inicio de esta legislatura.

UCLM Rural ha permitido acercar el talento universitario a municipios afectados por la despoblación, favoreciendo al mismo tiempo la empleabilidad de los estudiantes y el desarrollo de los territorios rurales.

A través de prácticas formativas desarrolladas en empresas, ayuntamientos, asociaciones y otras entidades colaboradoras, el programa ha demostrado su capacidad para generar oportunidades tanto para los jóvenes universitarios como para el tejido económico y social de Castilla-La Mancha.

El consejero de Educación, Cultura y Deportes ha indicado que han sido cinco millones de euros los que el Gobierno de Emiliano García-Page ha destinado a esta iniciativa desde su puesta en funcionamiento y ha agradecido la colaboración tanto de la UCLM como de las Diputaciones Provinciales de Cuenca, Toledo, Albacete y Ciudad Real para su desarrollo.

Junto al consejero del área ha estado el vicerrector de Cultura, Deporte y Compromiso Social, César Sánchez; la vicepresidenta segunda de la Diputación Provincial y diputada de Cultura, María Ángeles Martínez; el delegado provincial del área, Gustavo Martínez y el gerente de la empresa Apolinar Cócera, David Cócera.