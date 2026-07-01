CCOO hace balance positivo del curso educativo en Castilla-La Mancha con conquistas como la reducción de horas lectivas

La Federación de Enseñanza de CCOO ha dado un aprobado al curso 2025/2026, marcado por el "impulso definitivo" del Acuerdo para la Mejora del Sistema Educativo y de las condiciones laborales del profesorado, y ha valorado la reducción de horas lectivas y la convocatoria de plazas.



En una nota de prensa, el sindicato ha señalado este miércoles que durante los últimos meses se han hecho realidad "algunas mejoras importantes", como la reducción de la jornada lectiva a 23 horas en Educación Infantil y Primaria.



Asimismo, ha incidido en que a partir de septiembre se implantarán las 18 horas lectivas en Enseñanzas Medias, la reducción de dos horas complementarias para el profesorado mayor de 55 años y la ampliación de sus derechos de conciliación con un día adicional de libre disposición, al igual que para quienes acrediten más de 18 años de servicio.

CCOO también ha valorado que la región vuelva a contar con una oferta de empleo público para el cuerpo de maestros y ha asegurado que mantener estas convocatorias de forma continuada debe ser "un compromiso firme de la administración".



Si bien, el sindicato ha abogado por medidas específicas para los centros situados en entornos con mayor complejidad educativa y social y, en este sentido, ha demandado un aumento de los recursos humanos y materiales "de forma ágil y estable".



En cuanto al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, ha considerado "imprescindible" que el primer ciclo de Educación Infantil, de 0 a 3 años, quede plenamente incorporado al Decreto de Inclusión Educativa para que este alumnado y sus familias dispongan desde el primer momento de los apoyos necesarios, así como revisar las ratios en todas las etapas educativas para adaptarlas a la realidad de las aulas y permitir una atención "verdaderamente inclusiva y de calidad".



También ha indicado que entre las asignaturas pendientes quedan la mejora de los Centros de Educación de Personas Adultas y de las Escuelas Oficiales de Idiomas, cuyo modelo "necesita actualizarse".



Con todo, CCOO ha reivindicado la mejora del cobro del verano para el profesorado interino, la aprobación de la Carta de Derechos Digitales, el refuerzo de las plantillas, el desarrollo de los apoyos en Educación Infantil, la consolidación de los centros de especial complejidad y una inversión "decidida" en infraestructuras.