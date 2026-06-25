STE Castilla-La Mancha anuncia movilizaciones el próximo curso para que la Junta "revierta los recortes en educación"

El sindicato STE Castilla-La Mancha ha anunciado movilizaciones para el próximo curso escolar y ha calificado con un suspenso a la Junta de Comunidades en este, ya que ha considerado que en 2025-2026 la educación pública de la región sigue "sin recuperar derechos perdidos".

En un comunicado de prensa, el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Enseñanza de Castilla-La Mancha (STE-CLM) ha opinado que el Gobierno regional "ha dejado pasar una oportunidad" para revertir los recortes que se aplicaron en 2010 y que a su juicio aún se mantienen, como el cobro del verano para el profesorado interino con 5,5 meses trabajados, la reducción de horario lectivo para mayores de 55 años y una dotación real de recursos para garantizar la inclusión educativa.

Además, también ha apuntado que la reducción de horas lectivas no ha venido acompañada de los recursos necesarios y ha detallado que, en el caso de los maestros, ha obligado a los centros a repartir los apoyos disponibles, reduciendo su eficacia, mientras que en Secundaria, el sindicato ha considerado que "la medida llega tarde y resulta insuficiente ante la carga de trabajo y la burocracia actual".

STE-CLM ha alertado de la pérdida de poder adquisitivo del profesorado y, según los datos que han recopilado, entre 2010 y 2025 el IPC regional ha aumentado un 40,7 %, mientras que los salarios de los maestros se han revalorizado un 19,6 % y los de secundaria un 18,5 %, lo que supone una pérdida actual de poder adquisitivo del 21,7 %.

Asimismo, STE-CLM ha denunciado el aumento de la burocracia en los centros educativos y la ausencia de soluciones para zonas tensionadas como La Sagra, Ocaña, el corredor del Henares o Tarancón, pues ha aseverado que existen problemas de masificación, falta de espacios y escasez de recursos.

Por todo ello, el sindicato ha anunciado que pondrá en marcha movilizaciones durante el curso escolar 2026-2027. "Si no nos escuchan en los despachos, haremos que nos escuchen en la calle", ha sentenciado.