Las oposiciones a maestro en Castilla-La Mancha reúnen al 68,48 % de los convocados: 7.171 personas luchan por 543 plazas

De los 10.471 convocados, 7.171 opositores han participado este sábado en el proceso de oposición al cuerpo de maestros de Castilla-La Mancha, lo que supone un 68,48 % del total de aspirantes a 543 plazas.

Según la Consejería de Educación, en Toledo había 3.018 opositores llamados a participar y han comparecido 1.947, un 64,51 %; en Cuenca se han presentado 1.051 de 1.560, un 67,37 %; en Ciudad Real 1.042 de 1.476, un 70,6 %; en Albacete 2.276 de 3.217, un 70,74 %; y en Guadalajara 855 de 1.200, un 71,25 %.

Como informó EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, una de las novedades de la convocatoria es que los docentes interinos no tienen la obligación de presentarse al examen para continuar en la bolsa de trabajo.

El director general de Recursos Humanos, José Manuel Almeida, ha destacado que la jornada se ha desarrollado "con total normalidad" y ha deseado suerte a los opositores, agradeciendo el trabajo de los 115 tribunales que tendrán que desempeñar sus funciones hasta finales de julio.

Asimismo, ha puesto en valor la "apuesta del Gobierno regional por la estabilidad del empleo público docente, con más de 8.400 plazas convocadas en los últimos 10 años".

Lugares de examen

Las pruebas selectivas se han desarrollado de forma descentralizada, con el objetivo de facilitar la organización del proceso y garantizar su correcto desarrollo.

Los exámenes para la especialidad de audición y lenguaje han sido en el IES Alfonso VIII de Cuenca, mientras que la especialidad de pedagogía terapéutica en el IES Brianda de Mendoza y en la Escuela Oficial de Idiomas de Guadalajara.

Las pruebas para la especialidad de música se han celebrado en el IES Atenea de Ciudad Real, solo la parte A, mientras que el resto de ejercicios en el Conservatorio Profesional de Música 'Marcos Redondo' de Ciudad Real.

Los exámenes de inglés como idioma extranjero han tenido lugar en el IES Hernández del Pulgar, IES Maestro Juan de Ávila e IES Maestre de Calatrava de Ciudad Real. Y francés en el IES Brianda de Mendoza de Guadalajara.

La especialidad de educación física se ha examinado en Cuenca, en el IES Fernando Zóbel, IES Hervás y Panduro y CIFPPU Centro Integrado de Formación Profesional número 1.

Además, los de Educación Primaria se han hecho en Albacete, en el IES Universidad Laboral, IES Don Bosco, IES Los Olmos, IES Andrés de Vandelvida, IES Diego Siloé, IES Leonardo Da Vinci e IES Ramón y Cajal.

Por último, las pruebas de la especialidad de Educación Infantil han tenido lugar en Toledo, en los IES Universidad Laboral, Carlos III, María Pacheco, El Greco, Azarquiel, Princesa Galiana y Alfonso X.

Pruebas selectivas

Las pruebas selectivas para el cuerpo de maestros se estructuran en una fase de oposición y una fase de concurso de méritos. La fase de oposición incluye una primera prueba destinada a evaluar los conocimientos específicos de cada especialidad, compuesta por el desarrollo de un tema escrito y una parte práctica.

Los aspirantes que superen esta primera prueba deberán realizar una segunda centrada en la aptitud pedagógica, que consiste en la defensa de una programación didáctica y la exposición de una unidad didáctica o situación de aprendizaje.

Después, habrá una fase de concurso para valorar aspectos como la experiencia docente, la formación académica y otros méritos profesionales.