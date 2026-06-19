Los sueños de Gabriela, la mejor nota de la PAU 2026 en Castilla-La Mancha: "Quiero investigar la cura de enfermedades"

Gabriela Márquez García-Moreno ha obtenido una nota de 14 sobre 14 en la PAU.

Gabriela Márquez García-Moreno ha conseguido la máxima calificación posible en la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) de 2026 en Castilla-La Mancha, anteriormente conocida como Selectividad.

La estudiante del IES Torreón del Alcázar de Ciudad Real ha obtenido un 14 sobre 14 en la nota de admisión y un 10 sobre 10 en la nota de acceso, convirtiéndose en la alumna con mejor resultado entre los cerca de 10.000 estudiantes que se han presentado a las pruebas en la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM).

Con esta calificación, la joven podría acceder a cualquier titulación universitaria. Sin embargo, asegura que siempre ha tenido claro cuál sería su camino. "Desde muy pequeña he querido ser médico, porque me gusta ayudar a la gente e investigar para buscar la cura de enfermedades que aún no la tienen", ha explicado.

Se quedará en Ciudad Real

Gabriela cursará el Grado en Medicina en el campus de Ciudad Real de la UCLM. Una elección que, según ha señalado, responde tanto a su vocación como a las características de la facultad.

"Tiene muy buen plan de estudios, con grupos reducidos de alumnado y es muy nueva", ha destacado.

Además, ha recordado la buena impresión que se llevó durante una jornada de puertas abiertas en la que el profesorado les ofreció "un trato muy cercano".

Formación musical

La estudiante ciudadrealeña no solo ha destacado por sus resultados académicos en Bachillerato. Este curso también ha finalizado los estudios de Grado Profesional de flauta travesera en el Conservatorio Profesional de Música Marcos Redondo de Ciudad Real, compaginando ambas formaciones con éxito.

Sobre las claves de su sobresaliente resultado, Gabriela ha asegurado que no responde a la casualidad. "Es fruto del esfuerzo y del trabajo" realizado durante todo el curso, junto a una "buena organización de estudio" en las semanas previas a los exámenes.

Pese a ello, reconoce que afrontó la PAU con inquietud. "Soy una persona muy nerviosa para todo", ha confesado.

Sin embargo, la situación cambió tras el primer examen. "Empecé a sentirme más tranquila porque sabía que el profesorado del instituto nos había preparado y orientado muy bien", ha afirmado.

Apasionada de la música y de la pintura, Gabriela encara ahora un verano más relajado después de alcanzar uno de los mayores hitos académicos posibles. Por el momento, solo tiene previsto realizar un viaje con sus amigas. El resto del tiempo, asegura, será para disfrutar de "lo que vaya surgiendo".