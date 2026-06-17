El Gobierno de Page pagará dos años de universidad a los alumnos que saquen matrícula de honor en Bachillerato

Alumnos en los exámenes de la PAU celebrados en la UCLM. Ángela Pulido Díaz

El presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha anunciado que los alumnos que obtengan matrícula de honor y premio extraordinario de educación en segundo de Bachillerato gozarán de un año de matrícula gratis que se sumará al primer año de gratuidad universal que se ha implantado este curso en la región.

Durante la inauguración del nuevo Airbus Digital Campus en Albacete, ha destacado el "alma" que tiene la universidad en Castilla-La Mancha, una institución en la que "nadie se queda sin estudiar por el bolsillo que puedan tener sus padres" pero que también "premia la excelencia".

Precisamente, para reconocer esa "cultura del esfuerzo", Page ha señalado que desde su Gobierno han creído conveniente "apostar por dar la matrícula del segundo año" a esos alumnos que alcancen la excelencia en Bachillerato.

"Ojalá sean muchísimos", ha deseado respecto a los acreedores de esta medida, que ha justificado como estrategia para "retener el talento" y "establecer prioridades públicas que valoren a quienes muestran ese talento".

El presidente autonómico ha precisado que Castilla-La Mancha y España "hace mucho tiempo que dejaron atrás cualquier tipo de complejo", para "no creerse que está por delante pero que tampoco está por detrás".

Por eso ha pedido que también se crea en el proyecto europeo del que "Airbus es un ejemplo de éxito muy claro".

Primera matrícula gratis

El curso 2025/2026 ha sido el primero en el que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha bonificado el 99 % en el precio de los créditos correspondientes a la primera matrícula del primer curso de los estudios de Grado o Doble Grado impartidos en la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) y en el campus de Guadalajara de la Universidad de Alcalá (UAH).

Los beneficiarios deben haber solicitado previamente y sin éxito la beca general del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deporte, ya que ambas ayudas son incompatibles.

La bonificación cubre como máximo 60 créditos (o 72 en los casos de doble grado), se aplica únicamente a créditos matriculados por primera vez y no incluye tasas de secretaría ni seguros.

Tampoco es aplicable si el estudiante ya posee un título de Grado o equivalente.