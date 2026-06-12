Ya es oficial: aprueba el 96,87 % de los alumnos que se ha presentado a la PAU en la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM)

Un total de 8.603 estudiantes de los 8.881 que se presentaron a la fase obligatoria de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) en la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) han superado con éxito los exámenes, una cifra que supone un 96,87 %, según ha informado el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad.

Por campus, en Albacete han aprobado la PAU 1.950 estudiantes, el 96,73 % de los presentados, y suspendieron 66. En Ciudad Real, ha superado las pruebas el 96,75 % de los estudiantes presentados, lo que en cifras absolutas se traduce en 2.413 aprobados y 81 suspensos.

En Cuenca, el porcentaje de aprobados es del 97,84 %, con 814 estudiantes que superaron con éxito las pruebas y 18 que las suspendieron; en Toledo, han aprobado 2.666 alumnos, el 96,7 % de los presentados, frente a los 91 que las suspendieron; y en la sede de Talavera de la Reina el porcentaje de aprobados es de 97,19% con 760 aprobados y 22 suspensos.

La institución académica ha remitido por correo electrónico y publicado en la aplicación de las pruebas de acceso las calificaciones en la tarde del viernes.

Este año, como novedad, las Unidades de Gestión Académica de Campus prestan servicio telefónico (926 295 300) y presencial el viernes, 12 de junio, entre las 18.00 y las 22.00 horas; y el sábado 13, de 09.00 a 14.30, para solucionar cualquier problema con la visualización de las calificaciones.

Revisión de exámenes

El plazo para solicitar la revisión de exámenes es del 15 al 17 de junio hasta las 14.30 y debe hacerse exclusivamente en línea, a través de la aplicación de la PAU. En la tarde-noche del 18 de junio se comunicará el resultado de las segundas correcciones por email y al día siguiente, 19 de junio, ya podrán descargarse las tarjetas definitivas los estudiantes que hayan reclamado.

La Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) registró este año una cifra récord de matrículas en la UCLM, un total de 9.978 estudiantes preuniversitarios y se desarrolló con normalidad en treinta y tres tribunales repartidos por instalaciones de la institución académica regional e institutos y centros de enseñanzas de las provincias de Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo.

Este porcentaje de aprobados supera el registrado en junio del pasado, que alcanzó el 96,34 %.