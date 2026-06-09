La UCLM lanza una nueva app para móviles coincidiendo con la publicación de las calificaciones de la PAU

La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) ha puesto en marcha una nueva aplicación oficial para dispositivos móviles llamada appUCLM, una herramienta que centraliza en un único punto los principales servicios digitales de la institución académica.

Entre sus primeras funcionalidades estará la posibilidad de consultar a través del móvil los resultados de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), cuyas calificaciones se harán públicas en la Universidad de Castilla-La Mancha el próximo viernes, 12 de junio, a partir de las 19.00 horas, según ha informado la institución académica.

De este modo, además de la notificación por correo electrónico y la consulta en la web de la UCLM, los estudiantes que se han examinado en la convocatoria ordinaria de 2026 podrán conocer su nota de acceso de forma rápida, segura y desde cualquier lugar con su dispositivo móvil. La consulta de los resultados de la PAU se integra en la app a través de los sistemas académicos de la Universidad regional, garantizando la identificación segura del usuario y la protección de sus datos.

La aplicación se encuentra ya disponible para su descarga en las tiendas de aplicaciones, para dispositivos iOS y Android. appUCLM nace como un proyecto que sustituye a la anterior aplicación institucional y aspira a convertirse en el principal canal de comunicación y servicios entre la Universidad y sus estudiantes.

Acceso unificado a servicios de la UCLM

Más allá de la consulta de la PAU, appUCLM ofrece un acceso unificado a los servicios universitarios mediante autenticación segura, incorpora la tarjeta universitaria virtual y la European Student Card, facilita la recepción de notificaciones y avisos institucionales, y permite el acceso a la información académica y a los contenidos de interés para la comunidad universitaria. La aplicación ha sido concebida con una arquitectura abierta que permitirá ir incorporando progresivamente nuevos servicios.

Con esta iniciativa, la UCLM busca dar "un nuevo paso en su estrategia de transformación digital y de mejora de la experiencia del estudiante, poniendo la tecnología al servicio de la comunidad universitaria y de quienes se incorporarán próximamente a sus aulas".