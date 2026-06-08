Convocan movilizaciones en los colegios de Toledo para exigir climatización: "El calor pone en riesgo la salud"

El Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Enseñanza de Castilla-La Mancha, STE-CLM, ha denunciado la situación que están viviendo los colegios e institutos de la provincia de Toledo ante las elevadas temperaturas registradas en los últimos días de curso y ha anunciado movilizaciones junto a las asociaciones de madres y padres el próximo 17 de junio para reclamar medidas urgentes.

Durante una rueda de prensa, el sindicato ha advertido de que el calor está dificultando el normal desarrollo de la actividad educativa y ha alertado de los riesgos que supone para la salud tanto del alumnado como del profesorado.

"De nuevo, un año más, colegios e institutos de la provincia de Toledo sufren las elevadas temperaturas en estas fechas de final de curso. Esta situación entorpece y dificulta el normal desarrollo de la labor docente y pone en riesgo la salud del alumnado y de los profesionales de la enseñanza", han señalado desde la organización sindical.

STE-CLM ha recordado que lleva años denunciando este problema y ha lamentado que los centros educativos sigan afrontando episodios de calor extremo sin soluciones que permitan garantizar unas condiciones adecuadas para impartir clase.

El sindicato ha criticado además que las administraciones sigan sin ofrecer una respuesta efectiva a esta situación. "Las administraciones regional y local continúan acusándose mutuamente de esta situación sin aportar una solución satisfactoria al problema", han asegurado.

Plan integral de climatización

Por ello, ha reiterado la necesidad de poner en marcha un plan integral de climatización para los centros educativos y de establecer protocolos claros de actuación ante episodios de altas temperaturas vinculados a la crisis climática.

En este contexto, STE-CLM ha avanzado que el próximo 17 de junio promoverá movilizaciones en los centros educativos de la provincia junto a las AMPAs para reclamar actuaciones concretas que permitan hacer frente a este problema.

"Los centros educativos tienen que ser lugares seguros para el aprendizaje, la convivencia y el conocimiento", han defendido desde STE-CLM, que ha reclamado medidas que garanticen unas condiciones adecuadas para el alumnado y los profesionales de la enseñanza durante todo el curso escolar.

La organización considera que la climatización de los centros educativos y la aprobación de protocolos específicos frente a situaciones de calor extremo son actuaciones imprescindibles para evitar que esta problemática vuelva a repetirse en los próximos años.