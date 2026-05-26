Fundación CIEES coordina el Grupo Nacional de Inclusión para impulsar una FP más accesible e inclusiva

La Fundación CIEES, herramienta técnica y organizacional del Grupo de Entidades Sociales CECAP, continúa consolidando su papel como referente nacional en innovación social y formación inclusiva a través de la coordinación del Grupo Nacional de Inclusión, un espacio de trabajo colaborativo en el que participan Centros de Referencia Nacional y Centros de Excelencia Educativa de diferentes territorios del país.

Esta iniciativa, promovida por la Escuela de Formación en Artesanía, Restauración y Rehabilitación del Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural Albayzín, nace con el objetivo de fortalecer las estrategias y planes de actuación orientados a facilitar el acceso a la formación y al empleo de personas con especiales dificultades de acceso al mercado laboral, según ha informado CECAP en un comunicado.

El grupo de trabajo integra actualmente a 18 Centros de Referencia Nacional y 23 Centros de Excelencia distribuidos en ocho grandes ejes estratégicos vinculados a sectores clave para el desarrollo económico y social del país: digitalización, movilidad avanzada, transición ecológica, infraestructuras inteligentes, atención sociosanitaria, economía azul y agroalimentaria, turismo y servicios, así como industrias culturales y creativas.

Bajo el marco del proyecto 'Plan Diversa FP. Multiplicando Capacidades', este espacio de coordinación nacional busca avanzar hacia un modelo de Formación Profesional más accesible, flexible y conectado con la realidad social de las personas en situación de vulnerabilidad.

La iniciativa parte de una realidad estructural que continúa afectando a miles de personas en España: jóvenes y adultos que, por motivos relacionados con discapacidad, exclusión social o diferentes barreras personales y socioeducativas, no logran finalizar la educación obligatoria ni acceder posteriormente a itinerarios formativos y profesionales estables.

Ante esta situación, el proyecto plantea la creación de itinerarios personalizados de inserción sociolaboral, combinando formación técnica, orientación individualizada y oportunidades reales de acceso al empleo. Además, apuesta por activar el potencial de la red estatal de Centros de Referencia Nacional y Centros de Excelencia como motores de innovación educativa e inclusión social.

Entre los principales objetivos del Grupo Nacional de Inclusión destacan favorecer el acceso de personas vulnerables a la Formación Profesional, impulsar modelos de acompañamiento integral vinculados al empleo, compartir metodologías y experiencias innovadoras entre territorios, generar un modelo replicable de FP inclusiva a nivel estatal y reforzar la cooperación entre administraciones, centros educativos y entidades sociales.

Fundación CIEES

La Fundación CIEES asume la coordinación técnica de este espacio de trabajo aportando su experiencia en el desarrollo de metodologías de inclusión sociolaboral, innovación tecnológica y acompañamiento personalizado a personas con discapacidad y colectivos vulnerables, consolidando así el compromiso del Grupo de Entidades Sociales CECAP con la transformación social y la generación de oportunidades reales.

Actualmente, el proyecto se encuentra en fase de consolidación y expansión, contemplando la celebración de una primera reunión institucional en el Ministerio de Educación y Formación Profesional que permitirá definir una hoja de ruta común entre todos los agentes implicados y reforzar el compromiso estatal con una Formación Profesional más inclusiva, accesible y centrada en las personas.

Con iniciativas como esta, Fundación CIEES y el Grupo de Entidades Sociales CECAP continúan posicionándose como agentes impulsores de modelos innovadores capaces de conectar formación, inclusión y empleo, multiplicando capacidades y construyendo nuevas oportunidades de futuro para quienes más lo necesitan.