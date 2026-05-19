Julián Garde ya preside la CRUE: reforzar la financiación universitaria y la voz del sistema público, entre sus objetivos

El rector de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), Julián Garde López-Brea, ha sido elegido este martes nuevo presidente de la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE). Sustituye en el cargo a la rectora de la Universitat Jaume I, Eva Alcón.

La elección se ha producido en la Asamblea General celebrada en la Escuela Técnica Superior de Minas y Energía de la Universidad Politécnica de Madrid.

La UCLM ha informado a través de una nota de prensa de que el nuevo presidente asume el cargo con un programa de ocho ejes estratégicos. Entre ellos se encuentra la financiación del sistema universitario, el refuerzo del papel de la universidad como pilar del sistema científico y su función como instrumento de cohesión social y territorial.

También se incluye la consolidación de una universidad española con mayor presencia en Europa y en el mundo. Y el impulso a la transformación digital y al uso ético y responsable de la inteligencia artificial en el ámbito académico.

La institución ha detallado que el programa recoge también el objetivo de reforzar el posicionamiento de CRUE como voz influyente en el debate público sobre universidad, ciencia e innovación.

Junta Rectora de la CRUE.

En la nueva etapa, la CRUE contará como vicepresidentes con el rector de la Universidad Pablo de Olavide, Francisco Oliva Blázquez, y la rectora de la Universitat Oberta de Catalunya, Àngels Fitó Bertran.

Perfil académico y de gestión

Julián Garde López-Brea (Madrid, 1966) es catedrático de Universidad desde 2003 en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes y Biotecnología de Albacete. Es doctor en Veterinaria por la Universidad Complutense de Madrid.

Ha desarrollado una amplia trayectoria investigadora en biotecnologías reproductivas aplicadas a la producción animal. Ha dirigido más de 30 proyectos de investigación y es autor de más de 140 publicaciones en revistas científicas internacionales. Entre ellas, varias contribuciones en la revista Science.

En el ámbito de la gestión universitaria, ha sido vicerrector de Investigación y Política Científica de la UCLM. También ha liderado proyectos estratégicos como el Campus de Excelencia Internacional CYTEMA.

Su relación con CRUE se remonta a 2017, donde ha ocupado distintos cargos hasta asumir la presidencia de la sectorial de I+D+i.

Felicitación institucional

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha felicitado a Garde a través de la red social X. "No tengo ninguna duda de que tu labor será igual de fructífera que lo está siendo al frente de la Universidad de Castilla-La Mancha, a la que has llevado a vivir uno de sus mejores momentos en sus 40 años de historia", ha escrito.

En la misma línea, el consejero de Educación de Castilla-La Mancha, Amador Pastor, se ha mostrado convencido de que el rector de la UCLM "hará un muy buen papel en la armonización de opiniones, criterios y reivindicaciones de las universidades españolas, en un momento decisivo para los estudios superiores".

"Garde es el mejor de los representantes que pudiera tener la CRUE. Ya lo teníamos como rector en la Universidad de Castilla-La Mancha, y tan solo le pido ganas de trabajar, que ya las ha demostrado sobradamente, lealtad y compromiso con el sistema universitario", ha concluido durante una rueda de prensa en la que ha informado de los asuntos aprobados en Consejo de Gobierno.