Junta y UCLM refuerzan la contratación de investigadores con un incremento de la financiación de tres millones

La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) y el Gobierno autonómico han reforzado este viernes su alianza para impulsar la investigación, la innovación y la transferencia del conocimiento en la comunidad, con la firma de una adenda al convenio de colaboración vinculado al Fondo Social Europeo Plus 2021-2027 para elevar la financiación hasta los 23,6 millones de euros.

El rector de la UCLM, Julián Garde, y los consejeros de Educación, Amador Pastor, y de Economía, Patricia Franco, han sido los encargados de rubricar el añadido en un acto celebrado en el Rectorado de la UCLM en Ciudad Real.

Este acuerdo permitirá incrementar el número de personas beneficiarias de estos fondos, especialmente en dos grandes líneas de actuación: la formación predoctoral y el desarrollo de la carrera postdoctoral.

"Esta firma refrenda el compromiso compartido entre la institución académica y la Junta por la innovación, la transferencia de conocimiento y la investigación, dentro de un programa europeo centrado en las personas", ha afirmado Garde.

La universidad contaba inicialmente con una senda de algo más de 20 millones de euros, que con esta cesión adicional pasará a situarse en 23,6 millones. De esa cantidad, 19,3 millones irán destinados a contratos predoctorales y 4,3 millones a contratos postdoctorales.

Garde ha destacado el salto que ha supuesto para la UCLM la participación en el FSE+. Según los datos, desde 2019 la universidad ha podido contratar a 307 investigadores predoctorales y a 70 postdoctorales, frente a los 90 predoctorales y 20 postdoctorales del periodo anterior.

Oportunidades a investigadores

Por su parte, la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, que la ampliación presupuestaria llega tras detectar nuevas necesidades en los ámbitos predoctoral y postdoctoral, por lo que la Junta ha acordado una cesión adicional de tres millones de euros para la contratación de personal investigador.

"Castilla-La Mancha gestiona 406 millones de euros del FSE+, con un grado de absorción del 74 %. Estos fondos permiten actuar en ámbitos como el empleo, los asuntos sociales, la lucha contra el abandono escolar y la mejora de oportunidades para colectivos con mayores dificultades", ha afirmado.

Al respecto, ha destacado que la UCLM ofrezca oportunidades a personas investigadoras con independencia de su origen familiar o situación económica. Y ha subrayado que la investigación demuestra que "las grandes respuestas nacen de mentes diferentes trabajando como iguales".

"Nueva convocatoria de ayudantes doctor"

De su lado, el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, ha asegurado que esta firma se encuentra dentro de una estrategia más amplia de apoyo a la investigación universitaria.

Y ha adelantado que el próximo martes el Consejo de Gobierno aprobará la financiación para poner en marcha una nueva convocatoria de profesores ayudantes doctor dentro del convenio María Goyri.

De las 96 plazas previstas en este programa, saldrán ahora las primeras 21, mientras que las restantes quedarán reservadas para una fase posterior.

Por otro lado, Pastor también ha anunciado que la Junta va a poner en marcha un programa de apoyo a los institutos universitarios de investigación, unas estructuras científicas que "necesitan respaldo institucional para reforzar su capacitación, favorecer la retención de talento y mejorar su proyección internacional".