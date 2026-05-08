Castilla-La Mancha destinará 35 millones de euros a procesos de Formación Profesional: beneficiará a 10.000 personas

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha anunciado este viernes que el Consejo de Gobierno del próximo martes aprobará un gasto de 35 millones de euros para procesos de Formación Profesional (FP).

Según ha detallado durante su intervención en el acto conmemorativo del centenario de la fábrica de Holcim en Villaluenga de la Sagra (Toledo), se trata de una cuantía que beneficiará a 10.000 personas.

"El próximo martes vamos a aprobar 35 millones de euros que afectarán a 10.000 personas en procesos de Formación Profesional", ha expresado.

Asimismo, ha destacado la importancia de la formación profesional en el panorama laboral actual. Y ha indicado que "es elemental el acompañamiento de la administración y las empresas".

"La Formación Profesional está mejor tratada en España que nunca. Se trata de una FP con mucho éxito, con niveles de empleabilidad de casi el 90 % y creciendo", ha asegurado el líder autonómico.

Ayudas a empresas

Como informó EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, el pasado mes de enero, la Dirección General de Formación Profesional en el Ámbito Laboral de la Junta aprobó la convocatoria de concesión de subvenciones para la realización de acciones de formación profesional en el ámbito laboral por parte de personas desempleadas, con compromiso de contratación para la anualidad de 2026.

Según el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, se podrán beneficiar de la ayuda las entidades de formación, públicas o privadas, que cumplan los requisitos de acreditación e inscripción en el Registro de entidades. El plazo de presentación se encuentra activo y finalizará el próximo 30 de noviembre.

La ayuda se extrae de fondos finalistas del presupuesto de gastos de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo procedentes del Servicio Público de Empleo Estatal, con un total de tres millones de euros.

Asimismo, a finales del pasado año, la Junta anunció la implementación de tres nuevos ciclos de formación profesional en la oferta educativa de la región. Se trata de las FP de Técnico en Sanidad Ambiental Aplicada y Técnico en Seguridad, de Grado Medio, y de Técnico en Prevención de Riesgos Profesionales, de Grado Superior.