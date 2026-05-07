El 57 % de las educadoras de las escuelas infantiles secundan la huelga convocada en Castilla-La Mancha

Imagen de la concentración a las puertas de la Delegación de Gobierno en Castilla-La Mancha.

Se han manifestado a las puertas de la Delegación del Gobierno en Toledo y de las subdelegaciones en el resto de provincias. Más información : Unas 3.000 trabajadoras de las 600 escuelas infantiles de Castilla-La Mancha, a la huelga: "Luchamos por los niños"

El 57 % de las educadoras infantiles de Castilla-La Mancha han secundado la huelga convocada en la región que persigue una mejora en sus condiciones de trabajo en los centros educativos que acogen a niños de 0 a 3 años.

Se trata de una convocatoria nacional y que en Castilla-La Mancha ha propiciado que algunas escuelas, como las que gestiona el Ayuntamiento de Toledo, hayan cerrado sus puertas por la alta participación de trabajadores.

Este dato ha sido trasladado por los sindicatos durante la concentración celebrada a las puertas de la Delegación del Gobierno de Castilla-La Mancha en Toledo y que ha sido replicada en las subdelegaciones del resto de provincias.

Unas 200 trabajadoras han reivindicado en la capital que esta primera etapa de vida de los niños sea concebida como parte de la educación integral de los niños y no como un recurso de conciliación para las familias.

En este sentido, reclaman un descenso de los ratios por aula y la inclusión de la pareja educativa para garantizar una mejor atención, así como subidas salariales entre las trabajadoras para ser equiparadas a las del segundo ciclo de Educación Infantil (3-6 años).

La secretaria de la Federación de Enseñanza de CCOO CLM, Ana Delgado, ha señalado que las escuelas infantiles no son guarderías, ni parques de juegos ni un lugar para conciliar. A este respecto ha recordado al consejero de Educación, Amador Pastor, que "dentro de sus competencias está poder regular una normativa específica para esta región y eso es lo que le pedimos, que nos sentemos a negociar condiciones, ratio y normativa".

Además, ha apuntado que los niños con necesidades educativas especiales tienen que estar dentro de la regulación de la orden de inclusión y no lo están. Además, ha reivindicado que el resto de personal de servicios, limpieza o cocina gocen de una equiparación de condiciones sea cual sea el titular del centro.

Bajada de ratios

Por su parte, una de las integrantes de la Plataforma de Educadoras Infantiles de Castilla-La Mancha, María Simarro, ha defendido en unas declaraciones recogidas por Efe que no se trabajan en "ludotecas ni bebetecas", sino que todo lo que se enseña, desde el aseo a la comida o las relaciones personales, forma parte de "un proceso educativo que queremos que se reconozca como tal".

De ahí que haya recordado que los ratios no han cambiado desde 1991, y a día de hoy trabajan "cada vez más" con niños con necesidades especiales, para lo que reclaman "apoyo y formación", a la vez que ha remarcado que su labor implica a "lo más importante y lo más preciado de cada casa", que además son "el futuro".

Por su parte, el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido ha mantenido un encuentro con representantes de esta plataforma a los que ha comunicado que el acuerdo adoptado a nivel nacional de presentar un Real Decreto antes del verano en el que se pretende reducir los ratios y los horarios de los docentes.

En Castilla La Mancha hay más de 600 escuelas infantiles: 38 centros de gestión autonómica, 360 escuelas municipales de gestión directa y 219 de titularidad privada o gestión indirecta.