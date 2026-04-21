ANPE denuncia el "incumplimiento" del acuerdo de itinerancias por parte de la Inspección Educativa de Guadalajara

El sindicato ANPE ha denunciado este martes el "incumplimiento" por parte del Servicio de Inspección Educativa de la provincia de Guadalajara del acuerdo de itinerancias, al "modificar unilateralmente" los horarios del profesorado itinerante previamente elaborados y aprobados por los directores de los centros educativos.

Según ANPE, el Servicio de Inspección Educativa de Guadalajara ha venido modificando los centros de cabecera del profesorado itinerante y alterando sus ámbitos de itinerancia con el objetivo declarado de reducir los desplazamientos del profesorado.

Modificaciones que deben producirse mediante la negociación previa con las organizaciones sindicales y respetando en todo caso los derechos consolidados del profesorado, según han trasladado desde el sindicato en un comunicado.

El sindicato ha afirmado que "estas actuaciones han tenido consecuencias directas y perjudiciales para el profesorado afectado, que ha visto modificadas sus condiciones de trabajo sin garantías procedimentales y sin posibilidad real de defensa de sus derechos, como el impago, en ocasiones, de las compensaciones económicas que el Acuerdo de Itinerancias reconoce expresamente al profesorado itinerante, que en algunos casos son cuantías que se adeudan desde el año 2023 hasta la actualidad".

El sindicato ha advertido sobre la judicialización del asunto, al no haber podido atajar la situación a través de los cauces administrativos provinciales y autonómicos.

Además, ha reclamado a la Junta y su Delegación en Guadalajara el cese de estas prácticas y que se dicten las instrucciones oportunas al Servicio Provincial de Inspección de Guadalajara, para que se abstengan de modificar los horarios del profesorado itinerante.

Además, ha exigido que se proceda con carácter urgente al abono de todas las compensaciones económicas pendientes y que se establezcan mecanismos de control y supervisión que garanticen el estricto cumplimiento del Acuerdo de Itinerancias y resto de normativa vigente.