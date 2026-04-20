Núñez impulsará un programa de retención del talento de la mano de la UCLM y la UAH si preside Castilla-La Mancha

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Foto: PP.

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha propuesto un programa de retención de talento de la mano de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) y la Universidad de Alcalá de Henares (UAH), que ofrezca a los alumnos que titulen una primera oportunidad laboral en la región.

Así lo ha expresado Núñez durante la toma de posesión del nuevo rector de la Universidad de Alcalá de Henares, el castellanomanchego Carmelo García.

"La UAH es una de las universidades más importantes del país, con sede en Castilla-La Mancha y más concretamente en Guadalajara. Perder la perspectiva de que tenemos dos grandes universidades en Castilla-La Mancha como es la UAH y la UCLM es un error", ha expresado.

Tras su afirmación, ha reiterado su intención de poner en marcha un programa de retención del talento con cargo al presupuesto que hoy se destina al Plan de Empleo, cuando sea presidente de la Junta.

"El 100 % de los jóvenes que titulen en la Universidad de Castilla-La Mancha y en la Universidad de Alcalá de Henares tendrán una primera oportunidad laboral en empresas de la región", ha asegurado.

Núñez ha explicado que el objetivo es acercar el talento universitario que acaba de graduarse en las universidades con presencia en nuestra tierra a las empresas de Castilla-La Mancha. Y lograr que todos los negocios "tengan la oportunidad de contar con el talento de nuestros jóvenes".

"Satisfacción y alegría"

Por último, el 'popular' ha aprovechado para felicitar en nombre de toda su formación al nuevo rector de la UAH, ya que "es la primera vez que un alcarreño va a ser rector de esta universidad", ha indicado en referencia a Carmelo García.

"Es un motivo de satisfacción y alegría. Un gran profesor y un gran universitario va a ostentar dicho cargo", ha sentenciado.