Isabel Rodríguez bendice la donación de los libros de José Enrique Serrano a la UCLM: "Fue un gigante democrático"

Acto de donación de los libros de José Enrique Serrano a la UCLM. Foto: Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha reivindicado este viernes la figura del socialista castellanomanchego José Enrique Serrano, fallecido el pasado año, destacándolo como "un gigante democrático y un ejemplo a seguir por su defensa de los valores de la democracia y de la convivencia".

Así lo ha expresado durante el acto de donación de la colección de libros jurídicos que en vida aglutinó Serrano, quien fuera jefe de Gabinete de Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero y diputado del PSOE, a la biblioteca de la Facultad de Derecho de la Universidad de Castilla-La Mancha en Ciudad Real.

Una donación aceptada de manos del rector, Julián Garde, que se sumará a la que en el pasado hiciera el padre de José Enrique, que asciende a 3.000 volúmenes.

"En estos tiempos de polarización, desinformación y crisis de los valores democráticos creo profundamente que la vida pública y la sociedad demandan y necesitan ejemplos de responsabilidad y altura de miras como las de José Enrique, pues nos recuerda la trascendencia de la reflexión, el consenso y el compromiso democrático", ha expresado la ministra.

Asimismo, ha destacado su "gran inteligencia política estratégica y su profundo sentido de Estado y Servicio Público". "Su discreción hizo que no fuera una persona muy conocida, pero su trayectoria y aportación a lo común, a la democracia y al derecho lo hacen una persona imprescindible de la historia reciente de nuestro país", ha afirmado.

Profesor de Derecho

Por su parte, Carmen Serrano, sobrina de José Enrique, ha tomado la palabra en nombre de la familia para asegurar que "más allá de sus responsabilidades públicas, él siempre fue profesor de Derecho".

Además, ha recordado cómo fue discípulo de Manuel Alonso en la facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. Y ha rememorado una de sus últimas tardes con su tío, con quien repasó uno a uno a todos los profesionales de esta rama con los que compartió espacio.

"Cuando no desarrollaba una responsabilidad pública, siempre volvía a la facultad. Lo hizo hasta cuando un rector lo arrinconó y lo obligó a servir en el turno de noche, algo que llevó a cabo con orgullo", ha indicado.

Por último, ha asegurado que Serrano "nunca dejó de alimentar su biblioteca jurídica", una colección que ahora reposará en la facultad ciudadrealeña como "siempre había querido".

"Agradezco que el deseo de mi tío se haya podido materializar. Gracias por materializarlo en tiempo récord. No hay mejor destino para su biblioteca que este", ha sentenciado.

"Un diálogo entre generaciones"

De su lado, el rector, Julián Garde, ha explicado que esta donación supone "un diálogo entre generaciones". "Padre e hijo comparten un legado en las mismas estanterías. La donación es el reflejo de una trayectoria, de una manera de entender la gestión pública y de la responsabilidad de servir a los demás", ha afirmado.

Sobre Serrano, lo ha definido como una figura "de profunda vocación institucional", que más allá de los cargos públicos tenía "amor por el conocimiento, curiosidad intelectual y respeto por los libros como herramienta para entender el mundo".

Por su parte, el decano de la facultad, Fernando Callejas, ha afirmado que la donación permite "acceder a las preguntas que le acompañaban", algo que convierte la biblioteca en "un legado vivo".

"Cuidaremos esta biblioteca como patrimonio académico y como una herencia intelectual. Los libros no son objetos, son conversaciones que no acaban nunca", ha finalizado.