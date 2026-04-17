CSIF apoya la huelga para exigir "mejoras urgentes" en las escuelas infantiles de Castilla-La Mancha

CSIF ha informado este viernes de que apoyará la huelga convocada el 7 de mayo por la Plataforma de Escuelas Infantiles de Castilla-La Mancha, además de todas las reivindicaciones de "mejoras urgentes" del personal de los 38 centros de titularidad regional, que cuentan con más de 600 trabajadores.

El sindicato ha denunciado el "abandono" de las escuelas infantiles de la comunidad, que cuentan con "plantillas muy insuficientes, falta de cobertura inmediata de vacantes y sustituciones, ausencia continuada de personal de mantenimiento y un calendario escolar similar al del resto de centros educativos a pesar de las características especiales que comprende el primer ciclo de Educación Infantil".

"Pese a ser una etapa fundamental, es considerada como un recurso meramente asistencial al que no se integra de forma efectiva y real en el sistema educativo", ha lamentado.

"Aumento de las ratios"

CSIF ha recordado que ya interpuso un recurso judicial contra la resolución de la Viceconsejería de Educación, publicada el pasado 17 de febrero, que incrementa el número de plazas escolares totales en las escuelas infantiles de titularidad de la Junta. "Esto supone un aumento de las ratios sin un refuerzo de personal para el próximo curso", ha criticado el sindicato.

El presidente del Sector de Administración General de CSIF Castilla-La Mancha, Joaquín Sánchez, ha explicado que "no solamente no revierte la situación, sino que la Administración está dando pasos para empeorarla porque supone atender a más alumnos con el mismo personal".

"Lo que está en juego son las condiciones laborales de los trabajadores, pero también la calidad de la educación y la atención que reciben los niños en una etapa fundamental de su desarrollo", ha expresado.

Por todo ello, CSIF ha destacado la importancia de garantizar una "atención adecuada al alumnado con necesidades educativas especiales mediante el incremento del personal especializado".

Y ha exigido la reducción de ratios en las aulas y la implantación efectiva de la pareja educativa en el tramo de 0 a 3 años, para asegurar la presencia estable de dos profesionales cualificados por aula.