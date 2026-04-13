Paso adelante en Ciudad Real para la construcción del nuevo Campus Biosanitario: albergará Medicina y Enfermería

El Ayuntamiento de Ciudad Real ha aprobado la licencia para que se inicien los movimientos de tierras y los trabajos de cimentación de lo que será el futuro Campus Biosanitario de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM).

Así ha informado el portavoz del equipo de Gobierno, Guillermo Arroyo, detallando que el proyecto cuenta con un presupuesto base de licitación de más de 38.236.953 euros y fue adjudicado por la Universidad de Castilla-La Mancha a la UTE Grulop 21-Rubau.

El campus se ubicará en la calle Giraldo de Merlo, a escasos metros del Hospital General Universitario, en una localización estratégica que facilitará la conexión directa entre la formación académica y la práctica clínica.

Proyecciones por ordenador del Campus Biosanitario de Ciudad Real

Suspensión cautelar

Como informó EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, la UCLM suspendió en enero de forma cautelar el proceso de adjudicación para la construcción del nuevo campus.

Una cancelación que se llevó a cabo después de la presentación de dos recursos que se encuentran actualmente en el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. Un mes después, se dio luz verde al proceso.

Medicina y Enfermería

El nuevo campus tendrá una superficie de 19.000 metros cuadrados y se ubicará a escasos metros del Hospital General Universitario de la capital ciudadrealeña.

Contará con las facultades de Medicina y de Enfermería, el Instituto de Investigación en Biomedicina, un animalario y el Instituto de Medicina Legal. Además, albergará una gran plaza como punto de acceso principal, así como con seis edificios independientes pero entrelazados mediante espacios comunes.

Proyecciones por ordenador del Campus Biosanitario de Ciudad Real. UCLM

El proyecto abarcará dos inmuebles destinados a servicios generales (dos salones de grado, cafetería, conserjería, administración general y biblioteca), un edificio destinado a ubicar las facultades de Medicina y Enfermería y uno más que acogerá todos los laboratorios docentes, destacando entre ellos el Laboratorio de Habilidades Clínicas donde se realizarán simulacros.

Un quinto bloque ubicará el Instituto de Investigación en Biomedicina, un animalario y por último una zona de 1.500 metros cuadrados destinada a la simulación clínica donde los futuros profesionales sanitarios aprenderán a trabajar conjuntamente en beneficio de la seguridad del paciente.