Convocan una huelga en las escuelas infantiles de Castilla-La Mancha para reclamar "condiciones dignas"

La Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI) de Castilla-La Mancha, con el apoyo del sindicato CGT, se ha sumado la huelga estatal convocada para el próximo 7 de mayo que busca una mejora de las condiciones en el primer ciclo de educación infantil, el que abarca de los 0 a los 3 años.

Bajo el lema “Por una educación de calidad y condiciones dignas”, las educadoras castellanomanchegas piden que esta etapa formativa "deje de ser tratada como un servicio asistencial y se reconozca plenamente su carácter educativo".

Para lograr ese objetivo, ponen sobre la mesa varias peticiones. La primera tiene que ver con unos ratios por aula que sean "acordes a los estándares europeos". Para ello exigen una reducción de tres bebés por educadora en el primer curso, cinco niños y niñas en la etapa de 1 a 2 años, y seis en la de 2 a 3 años.

De igual modo reclaman la implantación de la "pareja educativa", es decir, la inclusión obligatoria de una segunda profesional en cada aula para asegurar el bienestar, la seguridad y el desarrollo pedagógico de los pequeños, así como un refuerzo de recursos y personal para atender al alumnado con Necesidades Educativas Especiales (NEE).

En el plano profesional, este colectivo exige un "reconocimiento" de su labor como "profesionales cualificadas" formadas como técnicos superiores en Educación Infantil o maestras. Para ello, piden que se les reconozca como personal docente y se establezcan "sueldos dignos que acaben con la precariedad en el sector".

Sus últimas peticiones tienen que ver con un equiparamiento del funcionamiento en todos los aspectos de todas las escuelas infantiles de la región, independientemente de su titularidad (Junta de Comunidades, diputaciones, ayuntamientos o gestión privada) y un incremento de la inversión destinado al mantenimiento de espacios seguros y al acceso universal y gratuito.

Movilizaciones

Los convocantes se concentrarán a las 12:00 horas frente a las delegaciones provinciales de Educación en las cinco provincias.

Por la tarde, a partir de las 18:00 horas llevarán a cabo una segunda movilización en la Plaza de Zocodover (Toledo), Plaza Mayor (Ciudad Real), Plaza del Altozano (Albacete), Plaza de España (Cuenca) y Plaza Mayor (Guadalajara).