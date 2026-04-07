EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha y la UCLM refuerzan su alianza con un convenio marco de colaboración institucional

La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) y EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha han estrechado lazos con la firma de un convenio marco de colaboración institucional que refuerza su relación y abre una nueva etapa de cooperación en comunicación, divulgación y proyección del conocimiento.

El acuerdo ha sido rubricado este lunes, 7 de abril de 2026, en Toledo por el rector de la UCLM, José Julián Garde, y la presidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, Esther Esteban, en un acto que ha contado con la presencia de la vicerrectora de Proyección Universitaria, Rebeca Rubio, y del director del medio, Alberto Morlanes.

Con esta firma, ambas entidades dan un paso más y afianzan un fructífero vínculo basado en años de colaboración en iniciativas informativas, académicas y sociales.

Rebeca Rubio, José Julián Garde, Esther Esteban y Alberto Morlanes, de izquierda a derecha. Javier Longobardo

El convenio marco tiene como objetivo "facilitar la colaboración institucional" y fomentar la cooperación en ámbitos como la promoción, la comunicación, la divulgación científica y cultural o la proyección de la actividad universitaria.

En este sentido, ambas partes coinciden en la necesidad de "impulsar iniciativas conjuntas de carácter informativo, promocional, cultural y de transferencia del conocimiento a la sociedad".

Compromisos adquiridos

Entre los compromisos adquiridos, figura "promover la presencia y visibilidad de la Universidad de Castilla-La Mancha en los actos, eventos, campañas o actividades públicas organizadas por EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha", así como "colaborar en la difusión de información institucional, académica, científica y cultural" generada por la universidad, respetando en todo caso la independencia editorial del medio.

También se promoverá la participación de miembros de la comunidad universitaria —personal docente e investigador, estudiantado y personal técnico, de gestión y de administración y servicios— en espacios informativos, divulgativos o formativos organizados por el periódico.

Ambas partes, asimismo, colaborarán en el intercambio de información, publicaciones y materiales de interés común, así como en la organización y difusión de eventos, jornadas, encuentros, seminarios y actividades divulgativas que contribuyan a acercar el conocimiento universitario a la ciudadanía.

Vigencia de cuatro años

El acuerdo, con una vigencia inicial de cuatro años prorrogables, llega en un momento simbólico para ambas instituciones. Este 2026, EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha cumple 20 años de trayectoria como medio líder en la región y decano de la prensa autonómica digital, mientras que la UCLM está celebrando durante el curso académico 2025/2026 su 40 aniversario.

La relación entre ambas entidades también se refleja en el ámbito profesional. EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha cuenta en su plantilla con periodistas formados en la Facultad de Comunicación de la UCLM en Cuenca, que han sido incorporados al medio tras completar su periodo de prácticas.

La firma del convenio se ha llevado a cabo en el despacho del rector, en el campus toledano de la Fábrica de Armas. Javier Longobardo

La colaboración se extiende también a iniciativas consolidadas como el Foro Económico de Castilla-La Mancha, del que la UCLM es uno de los patrocinadores. Este encuentro organizado por el medio de comunicación, que celebró su quinta edición el pasado mes de febrero, reúne anualmente a las principales autoridades políticas, económicas y académicas de la región para analizar los retos y desafíos de la comunidad autónoma.

A ello se suma la participación habitual de profesores y expertos de la UCLM en los distintos foros sectoriales organizados por EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, donde aportan conocimiento científico y análisis especializado.

Asimismo, la universidad cede cada año el Palacio del Cardenal Lorenzana de Toledo, sede del Vicerrectorado del Campus y Relaciones Institucionales, para la celebración del Enclave Corpus. Este evento congrega a más de 800 representantes de la sociedad castellanomanchega el lunes previo al Corpus Christi y marca el inicio de la Semana Grande de Toledo en un edificio histórico situado en plena carrera procesional.

Con el convenio firmado este lunes, ambas instituciones consolidan una alianza estratégica que refuerza la conexión entre universidad, comunicación y sociedad en Castilla-La Mancha.