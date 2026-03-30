Ana Delgado (CCOO) avisa sobre el peligro de la IA en las aulas: "Trabajos impecables, pero vacíos de aprendizaje"

La secretaria de la Federación de Enseñanza de CCOO en Castilla-La Mancha, Ana Delgado, ha advertido sobre la necesidad de "parar y pensar" ante la irrupción de la inteligencia artificial en las aulas, tras participar recientemente en un congreso celebrado en Madrid sobre su uso educativo.

En una tribuna remitida a los medios de comunicación, Delgado ha reconocido que esta tecnología ha entrado en el sistema educativo "casi sin pedir permiso" y, aunque ha admitido que puede resultar útil para facilitar tareas o ampliar recursos, ha subrayado que existe el riesgo de olvidar que el aprendizaje no consiste solo en obtener respuestas, sino en construirlas.

En este sentido, ha señalado que cada vez son más las voces expertas que reclaman prudencia, alertando de que un uso inadecuado de la inteligencia artificial puede generar dependencia, reducir el esfuerzo cognitivo y debilitar el pensamiento crítico del alumnado.

"Usuarios cautivos"

Además, ha puesto el foco en un aspecto que, a su juicio, recibe menos atención: el carácter económico de estas herramientas. Delgado ha advertido de que la inteligencia artificial "no es neutral", sino que forma parte de un negocio controlado por grandes corporaciones tecnológicas, cuyo principal interés no es educativo, sino económico, especialmente por el valor de los datos que recopilan.

En esta línea, ha alertado del riesgo que supone normalizar su uso desde edades tempranas, ya que permitiría a estas empresas acumular información durante años sobre hábitos, intereses o formas de pensar de los menores, lo que podría convertirlos en "usuarios cautivos" a largo plazo.

La responsable sindical ha asegurado que esta realidad ya se percibe en el día a día de los centros educativos, donde parte del alumnado recurre a la inteligencia artificial para resolver tareas sin comprenderlas, generando trabajos "impecables en apariencia, pero vacíos de aprendizaje real".

Establecer límites

Por ello, ha defendido que el debate no debe centrarse únicamente en cómo integrar estas herramientas en el aula, sino en cómo establecer límites claros, regular su uso y proteger al alumnado, tanto en su desarrollo cognitivo como en su intimidad y sus datos.

Delgado ha insistido en que la responsabilidad del sistema educativo va más allá de preparar para el mercado laboral, ya que también implica garantizar la capacidad de razonar, cuestionar y comprender el mundo de forma autónoma.

Finalmente, ha planteado una reflexión de fondo sobre el modelo educativo actual, cuestionando si realmente se está protegiendo a niños y adolescentes al normalizar el uso de herramientas que pueden "pensar por ellos" y abrir la puerta a intereses económicos basados en su información.

En este contexto, ha concluido que, en tiempos de inteligencia artificial, detenerse a pensar no es una opción, sino una necesidad para asegurar una educación que forme personas críticas y no solo usuarios de tecnología.