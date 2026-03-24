ANPE logra una "doble victoria judicial" por la incorrecta baremación de una docente interina en Castilla-La Mancha

ANPE ha obtenido una importante doble victoria judicial frente a la Consejería de Educación de Castilla-La Mancha por el "incorrecto cálculo de los méritos de una maestra interina, en este caso afiliada a ANPE Toledo", que supuso una "reducción injustificada" de su puntuación en la bolsa de trabajo y de las cantidades económicas a percibir por la misma.

Desde el primer momento, ANPE advirtió a la Dirección General de Recursos Humanos de que estaba cometiendo un error en la baremación de la experiencia de esta docente tras obtener la primera sentencia favorable, que reconocía su derecho a que se le valoraran correctamente los años trabajados.

Pese a ello, la Consejería de Educación le aplicó el baremo más desfavorable, computando el límite de antigüedad conforme a las reglas del proceso selectivo. Y no según el máximo previsto en la orden que regula las bolsas de docentes interinos, al que tiene derecho la funcionaria docente.

Con esta decisión, la Administración "restringió artificialmente" los años de servicio que debía reconocer y, en la práctica, "intentó reducir la indemnización y los atrasos correspondientes a esta maestra".

A pesar de que el director general de Recursos Humanos de la Consejería de Educación había reconocido, en una resolución, el derecho a la puntuación que ahora confirma la sentencia, "la Consejería se mantuvo en una interpretación del baremo ajena a la normativa".

Ante esta cerrazón, y tras ganar en primera instancia, ANPE se vio obligado a promover la ejecución de sentencia, al comprobar que la Consejería de Educación no estaba cumpliendo de forma íntegra el fallo judicial ni respetando el marco normativo aplicable a las bolsas de docentes interinos en Castilla-La Mancha.

El juzgado ha dado la razón al sindicato y la Consejería de Educación ha tenido que reconocer la puntuación real de esta maestra. Y ha sido condenada a abonar más de 55.000 euros en concepto de atrasos, más los intereses de demora y las costas procesales.

ANPE lamenta "que haya sido necesario acudir dos veces a los tribunales para que se reconociera un derecho tan claro y que ni el sindicato ni la propia afiliada hayan sido escuchados cuando señalaron el error de cálculo y propusieron su corrección".

"ANPE reafirma su compromiso con la defensa firme y rigurosa de los derechos del profesorado y anima a todos los docentes a acudir al sindicato ante cualquier duda sobre su baremación, su posición en las bolsas o el reconocimiento de sus servicios", ha sentenciado.