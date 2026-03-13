'Y el interino, ¿pa'cuándo?': CSIF Castilla-La Mancha se rebela contra la "precariedad" de más de 10.000 docentes

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha presentado la campaña ‘Y el interino, ¿pa’ cuándo?’, un plan que se sostiene sobre cinco ejes prioritarios destinado a "poner fin a la precariedad" que sufren más de 10.000 docentes interinos en Castilla-La Mancha y avanzar hacia unas condiciones laborales más justas.

El presidente del sector de Educación de CSIF Castilla-La Mancha, Juan Luis Martínez, ha denunciado que "durante demasiado tiempo, los docentes interinos han sido tratados como profesionales de segunda categoría, a pesar de realizar exactamente el mismo trabajo que sus compañeros funcionarios de carrera".

"Es momento de que la Administración reconozca esta realidad y ponga fin a la precariedad estructural que afecta a este colectivo", ha recogido el sindicato en una nota de prensa.

En el primero de los cinco ejes que presta CSIF, exigen el cobro del verano a partir de 5,5 meses de trabajo, siguiendo el modelo implantado en Andalucía, que permite percibir la retribución estival completa (julio y agosto) a partir de 165 días trabajados, con cobro proporcional desde el primer día de servicio.

En Castilla-La Mancha, actualmente es necesario trabajar al menos ocho meses —desde antes del 31 de octubre hasta el 30 de junio— de manera ininterrumpida para poder cobrar el verano, sin que exista un sistema proporcional, como recuerda la central sindical.

En segundo lugar, reclama la descentralización de los tribunales de oposiciones en todas las provincias de Castilla-La Mancha (Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo), evitando así que miles de aspirantes tengan que desplazarse a una única provincia con el consiguiente coste económico y dificultades de conciliación.

La tercera propuesta tiene que ver con la exención de tasas de oposición para aquellos aspirantes que se hayan presentado a las tres últimas convocatorias o durante los últimos seis años. El sindicato plantea un sistema pionero que reconozca el esfuerzo continuado de los opositores y reduzca la carga económica que supone participar en sucesivos procesos selectivos.

El cuarto eje de la campaña se centra en establecer "verdaderas peticiones a la carta". Actualmente, cuando un interino no solicita determinadas plazas, la Administración puede asignarle destinos de forma forzosa según criterios generales. Ante esto, CSIF propone que los docentes tengan libertad total para elegir las plazas a las que desean optar, sin riesgo de exclusión de la bolsa por rechazar adjudicaciones no solicitadas.

Por último, el sindicato plantea garantizar la continuidad en las sustituciones durante los periodos vacacionales (Navidad, Semana Santa y verano), de manera que se prorrogue automáticamente el nombramiento en casos de sustituciones que finalicen en los últimos días lectivos antes de vacaciones.

Actualmente, cuando un interino está cubriendo una sustitución y llega un periodo vacacional, frecuentemente se produce el cese del nombramiento, generando pérdida de continuidad en el cómputo de servicios, falta de ingresos durante las vacaciones e incertidumbre sobre si volverá a ser llamado.

Uno de cada tres docentes

La temporalidad en Castilla-La Mancha se sitúa en el 32%, lo que significa que prácticamente uno de cada tres docentes es interino.

"Son un pilar fundamental del sistema educativo de Castilla-La Mancha. Sin ellos sería imposible cubrir ausencias, bajas y sustituciones que garantizan el funcionamiento diario de los centros escolares. Las medidas que planteamos no son utópicas. Existen modelos que funcionan, especialmente en comunidades como Andalucía, que ha avanzado en el pago del verano, la descentralización de tribunales o la continuidad de sustituciones en periodos vacacionales. Lo único que pedimos es que Castilla-La Mancha se sitúe al nivel de las regiones más avanzadas en derechos laborales", explica Martínez.

CSIF, además de esta campaña dirigida a los interinos, también ha registrado ante la Consejería de Educación la petición de reconocimiento del sexto sexenio para el profesorado de Castilla-La Mancha, la regulación inmediata de los días adicionales de libre disposición por antigüedad (conocidos como ‘canosos’) y el establecimiento de compensaciones lectivas y complementarias específicas para el profesorado de mayor edad.

Unas medidas con las que pretende subrayar que la educación pública de la región "mantiene recortes desde 2012 que son 'blanqueados’ por otras organizaciones sindicales" situando a la región como "una de las comunidades autónomas con peores condiciones".