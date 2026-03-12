La beca de hasta 12.000 € de Page para estudiantes en zonas despobladas: cubre matrícula, alojamiento y material

El Consejo de Ministros del Gobierno de España aprobó este martes una inversión de 2.559 millones de euros para las convocatorias de becas del curso 2026-2027. Lejos de ello, el Ejecutivo de Emiliano García-Page también cuenta con las ayudas 'Contrato Programa' que otorgan hasta 12.000 euros a los estudiantes de las zonas despobladas de Castilla-La Mancha.

Dentro de la Ley de medidas contra la despoblación regional se contempla esta medida diseñada para que los jóvenes de los municipios en riesgo de despoblación puedan cursar estudios postobligatorios (Formación Profesional o Universidad) sin que el factor económico sea una barrera.

Estas becas funcionan como un contrato donde el alumno se compromete a mantener su estancia efectiva en la zona despoblada durante los estudios y residir o desarrollar una actividad económica en dichos territorios durante al menos tres años una vez finalizada la etapa educativa.

Cuantía de estas becas de Page

El importe de la ayuda se calcula según el tipo de estudios:

Estudios universitarios: hasta un máximo de 12.000 euros por solicitud.

hasta por solicitud. Formación Profesional: hasta un máximo de 6.000 euros por solicitud.

El porcentaje de la ayuda también varía según la renta per cápita familiar: desde el 100% para rentas inferiores al IPREM (8.400 euros anuales) hasta el 25% para aquellas que superen tres veces dicho índice.

El importe cubre gastos de matrícula, alojamiento y material, siempre que se haya formalizado un préstamo bancario para este fin.

Los estudiantes que deseen acceder a estas becas deben cumplir los siguientes requisitos:

Haber formalizado un préstamo bancario destinado exclusivamente a los estudios.

Estar matriculado en enseñanzas que impliquen abandonar el domicilio familiar.

Acreditar la estancia efectiva del resto de la unidad familiar en una zona escasamente poblada o en riesgo de despoblación según la Ley 2/2021, de 7 de mayo.

El plazo de solicitud está abierto hasta el próximo 31 de octubre de 2026. Los interesados podrán realizar el trámite telemáticamente a través de la sede electrónica de la Junta con su firma electrónica o de forma presencial mediante el modelo oficial (Anexo I) en los registros previstos por la ley.

Cabe reseñar que la normativa establece plazos máximos para finalizar los estudios, por ejemplo, cinco años para grados universitarios o 3-4 años para FP. El incumplimiento de las condiciones durante el convenio conlleva la pérdida del 100% de la beca.