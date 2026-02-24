Los sindicatos protestan por el aumento de ratios en 38 escuelas infantiles públicas de Castilla-La Mancha

Los sindicatos CSIF y STAS se han concentrado este martes ante la Consejería de Educación, Cultura y Deportes en Castilla-La Mancha para mostrar su desacuerdo con la resolución del Gobierno regional que incrementa el número de plazas en 38 escuelas infantiles de titularidad autonómica.

Los representantes sindicales han reclamado la elaboración de una orden de organización y funcionamiento que regule las escuelas infantiles y la implantación de la denominada "pareja educativa", un modelo en el que dos profesionales atienden cada aula de infantil.

Pasión Pérez, del Secretariado de STAS Intersindical, y Eva Balseiro, representante del personal laboral de STAS, han denunciado que la medida, publicada el 9 de febrero, se ha adoptado sin consultar a directoras de centros, trabajadoras ni representantes legales del personal.

Además han alertado de que afectaría especialmente a los niños con necesidades educativas especiales, que requerirán apoyo profesional especializado.

Reducción de desigualdad

Los sindicatos han criticado que la ampliación de plazas, justificada por la administración en base a fondos europeos destinados a reducir la desigualdad, se está aplicando de manera que prioriza los números sobre la calidad educativa.

"No puede ser un aparcadero de niños, no podemos tener unas ratios del siglo pasado y querer una educación del siglo XXI", ha declarado Pérez, reclamando un marco normativo que permita garantizar apoyos individuales y atención adecuada en todas las aulas.

Desde la Consejería

Desde la Consejería de Educación, Cultura y Deportes han defendido que las instrucciones de admisión mantienen ratios por debajo de la normativa nacional: 6 niños de 0-1 años (frente a 8), 11 de 1-2 años (frente a 13) y 16 de 2-3 años (frente a 20).

Estas cifras se completarán con plazas reservadas para alumnado en urgencia social (6 %) y con necesidades educativas especiales (5 %).

El Gobierno regional ha reafirmado su compromiso con la bajada de ratios en todas las etapas educativas, la creación de 3.761 nuevas plazas en el Programa de Impulso a la Escolarización de 0-3 años, y la inversión de más de 4 millones de euros en actuaciones y equipamientos en 38 escuelas infantiles de titularidad de la Junta.

No obstante, sindicatos y profesionales insisten en que estas medidas no garantizan por sí solas una educación de calidad, y que los ajustes administrativos deben acompañarse de personal suficiente y una organización que asegure la atención individualizada y la inclusión de niños con necesidades especiales.