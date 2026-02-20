Pastor, sobre las ratios en las escuelas infantiles de la Junta: "Siguen por debajo de lo que marca la ley"

El consejero de Educación, Cultura y Deporte, Amador Pastor, ha salido al paso del recurso de CSIF denunciado el incremento del número de plazas en las escuelas infantiles de titularidad autonómica, sin reforzar las plantillas, subiendo la ratio de los centros. Ha asegurado que las ratios siguen por debajo de lo que marca la ley.

Como informó EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, el sindicato presentó un recurso a la resolución de la Viceconsejería de Educación, apuntando a que la medida aumentará las ratios en 38 escuelas infantiles gestionadas por la Junta. Un hecho que, para CSIF, "pone en riesgo la calidad educativa y la atención individualizada de los menores de 0 a 3 años".

Según ha explicado el consejero durante su visita al Museo de las Ciencias de Castilla-La Mancha, en Cuenca, la ley "habla de ocho alumnos en el nivel de 0-1 años y en Castilla-La Mancha las instrucciones son para seis, mientras son de 11 para el de 1-2 años y de 16 para el alumnado de entre 2 y 3 años".

Asimismo, Pastor ha expresado que hay una Conferencia Sectorial de Educación para "ahondar en este Real Decreto, que establece mejoras en las ratios y en las horas lectivas del profesorado".

"Nosotros siempre hemos solicitado al Ministerio de Educación que, cuando se planteen reformas estructurales de servicios públicos, en este caso el educativo, vengan acompañadas de financiación para dar cumplimiento a la norma", ha expresado.

Por ello, ha augurado que será así y llegará apoyo económico "no solo en materia del pago de las nóminas, sino en el de acomodar las infraestructuras a las ratios que se establecen".