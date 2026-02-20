Ignacio Fente, de la UCLM, consigue una beca de Fundación ONCE de 18.000 € para continuar su investigación

El egresado en Derecho y doctorando de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), José Ignacio Fente, ha sido uno de los 14 beneficiarios de la primera edición del programa ONCE-Investiga, que concede becas de investigación a estudiantes y doctores con discapacidad.

Fente recibirá 18.000 euros para continuar su tesis doctoral sobre Derecho y Literatura, reforzando la presencia de un colectivo infrarrepresentado en la investigación y la docencia.

El acto de entrega se ha celebrado esta semana en la sede de la Fundación ONCE en Madrid, con la presencia del secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades, Juan Cruz Cigudosa García; el vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE, Alberto Durán López; y el rector de la UCLM, Julián Garde López-Brea, quien destacó el compromiso y la capacidad de superación de los galardonados.

Nacho Fente durante el acto celebrado esta semana en la Fundación ONCE en Madrid. UCLM

Durante su intervención, Fente ha agradecido el apoyo de su madre, Cristina Fernández, del rector de la UCLM y de su director de tesis, el profesor Alfonso García Figueroa, y destacó que su discapacidad no ha sido un obstáculo para alcanzar este nivel académico.

Investigación doctoral

La beca le permitirá avanzar en la elaboración de su proyecto de investigación doctoral, potenciando la intersección entre Derecho y Literatura.

Julián Garde, en representación de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE), ha subrayado que la iniciativa representa "la confianza que la sociedad deposita en vosotros" y ha animado a los investigadores a "aprovechar esta oportunidad con pasión y ambición".

Además de Fente, la primera edición del programa ONCE-Investiga ha otorgado ayudas a otros estudiantes con discapacidad que desarrollan investigaciones pre o postdoctorales en centros como CSIC, Universidad Complutense de Madrid, Universidad de Alcalá, Universidad de Sevilla, Universidad de Málaga, Universidad de Valencia y la Universidad Pública de Navarra, entre otros, consolidando un proyecto pionero de inclusión y excelencia académica a nivel nacional.