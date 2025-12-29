ANPE Castilla-La Mancha valora el Acuerdo de Mejoras, pero pide acelerar la bajada de ratios en Primaria y Secundaria

ANPE valora positivamente la reducción de horas lectivas y de ratios aplicada en el curso 2025-2026 en Castilla-La Mancha, fruto del Acuerdo de Mejoras firmado con la Consejería de Educación como sindicato mayoritario en la región.

Así lo ha trasladado el sindicato a través de una nota de prensa de balance de 2025 en la que ha destacado que el curso comenzó con "más docentes en las aulas pese a la disminución de alumnado por el descenso de la natalidad", con 3.000 alumnos menos y 530 nuevos docentes contratados.

De ellos, 263 son gracias a "la reducción de ratios y horas lectivas recogidas en el Acuerdo alcanzado por ANPE, cuyo segundo bloque de medidas se firmó en junio de este año".

El sindicato subraya que, en plena negociación para la revisión de unidades y plantillas del profesorado de cara al curso 2026-2027, se tendrá en cuenta que "la ratio para la confección de todos los grupos en Educación Infantil, así como en 1º y 2º de Educación Primaria será de 22 alumnos, tal y como recoge el Acuerdo de Mejoras firmado por ANPE".

Además, ANPE pedirá "acelerar la reducción de ratios en la etapa de Primaria y adelantar la aplicación de la reducción de ratios en Educación Secundaria".

Novedades de 2026

Respecto al próximo año, el sindicato recuerda que 2026 traerá "la reducción del horario lectivo a 18 horas lectivas para el profesorado de Enseñanzas Medias (a comienzos del curso 2026-2027)" y la oferta de empleo público de 543 plazas del Cuerpo de Maestros pactada en el Acuerdo. A estas convocatorias les seguirán "una de EEMM en 2027 y de nuevo del Cuerpo de Maestros en 2028".

ANPE también anuncia que durante los primeros meses de 2026 se negociarán "las mejoras de las estrategias de inclusión educativa, medidas para mayores de 55 años, más medidas del Plan de reducción de la burocracia y mejora de las condiciones para el cobro del verano para el personal interino".

El sindicato recuerda además que, gracias a su intervención, "se abonarán de oficio los atrasos de trienios y sexenios derivados del reconocimiento de las vacaciones devengadas por sustituciones". "Un tiempo de servicios reconocido con una retroactividad administrativa de 15 años y económica de cuatro", añade.

Por último, ANPE advierte que no basta con lo conseguido y pondrá sobre la mesa nuevas reivindicaciones, entre las que destacan "implantación de la carrera profesional; inclusión de todos los cuerpos docentes en el grupo funcionarial A1 y el incremento de los complementos de nivel de cada uno de ellos; más recursos económicos y humanos para la inclusión educativa; una apuesta decidida por la Formación Profesional; acelerar la climatización de los centros; continuar reduciendo la burocracia; y un nuevo decreto de convivencia que refuerce y proteja la labor docente".