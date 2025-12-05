Pastor rebate a CCOO: solo les consta un caso de autolesión entre alumnos de Toledo por "una situación familiar"

El consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, ha pedido a CCOO "cautela" ante el comunicado emitido por el sindicato en el que alertaba de que "al menos seis alumnos" habían intentado suicidarse en una semana en centros educativos de la provincia de Toledo. De hecho, ha rebatido estos datos asegurando que su departamento solo es conocedor de un caso de autolesión que "no tiene nada que ver con su condición de alumno o alumna, ya que es una situación más familiar" y está siendo atendido en el ámbito de la salud mental y desde el centro educativo.

El titular del Gobierno regional ha instado al sindicato a prevenir la propagación de "mensajes de este tipo" sobre autolesiones y conductas de riesgo.

En un mensaje de audio remitido por su gabinete, Pastor ha reconocido que toda la sociedad tiene que estar atenta ante las alertas que pueda manifestar cualquier ciudadano y en concreto los adolescentes, pero ha instado a "tomar todas las cautelas y prevenciones en mensajes de este tipo, sobre todo porque los jóvenes captan todos los mensajes y tenemos que estar a su lado".





Pastor ha dicho que el Gobierno de Castilla La Mancha está implementando una estrategia que aborda la salud mental a través de cuatro ejes, uno de ellos centrado en la prevención del suicidio en la población juvenil y de las lesiones autolíticas.



Por ello, ha insistido que este tema se aborda también en los centros educativos, desde el área de estrategia de bienestar emocional, y ha subrayado la coordinación de Educación con el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha y con las consejerías de Bienestar Social y de Igualdad además de la formación continua que "estamos dando a nuestros docentes".



"Desde la Consejería de Educación, junto con el resto de áreas del Gobierno y especialmente Sanidad, estamos trabajando y abordando estas situaciones y lo más importante es detectar a tiempo ese riesgo de suicidio o de conductas autolíticas que pueden tener nuestros jóvenes", ha zanjado.