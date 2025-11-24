La UCLM logra un ahorro de 90.000 euros en un año tras la instalación fotovoltaica del Campus de Albacete

La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) ha informado del ahorro obtenido con la instalación fotovoltaica de la zona biosanitaria del Campus de Albacete, que ha conllevado reducir la factura de energía eléctrica en un año en 90.000 euros.

La institución académica ha detallado los resultados tras el primer año de funcionamiento de la instalación, que suministra energía a la Facultad de Medicina, la Facultad de Farmacia, el Animalario, el Centro Regional de Investigaciones Biomédicas y la Bioincubadora de Empresas.

Desde su inauguración en octubre de 2024, la instalación ha cubierto el 29,6 % de toda la demanda de energía eléctrica de la zona biosanitaria, lo que supone un dato energético de 668 MWh.

Por su parte, la vicerrectora de Sostenibilidad e Infraestructuras, Inmaculada Gallego Giner, ha indicado que "son unas cifras excelentes, que consolidan a la UCLM como referente en generación de energía solar".

Actualmente, la UCLM tiene seis plantas solares fotovoltaicas en distintos campus. La más reciente se ha puesto en marcha este mes de noviembre en la sede de Talavera de la Reina