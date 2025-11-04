La UCLM crea una comisión para el Plan Estratégico 2030, su hoja de ruta para los próximos cinco años

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) ha aprobado la creación de una comisión para su Plan Estratégico 2030, que "marcará la hoja de ruta de la universidad regional para los próximos cinco años", así como unas ayudas de 4 millones de euros para renovar equipamiento técnico.

Según ha informado la UCLM en nota de prensa, en la reunión del Consejo de Gobierno celebrada este martes en el campus de Cuenca se ha aprobado la comisión de este plan, que girará en torno a seis ejes y en cuya fase de diagnóstico han participado más de 1.500 personas.

El vicerrectorado de Economía y Planificación Estratégica es el encargado de liderar el plan, que apostará por "docencias innovadoras y por el aprendizaje a lo largo de la vida con el fin de conseguir una formación de excelencia, flexible y adaptada a nuevos perfiles", además de atender a la gobernanza y la modernización administrativa de la institución.

El vicerrector responsable, Francisco Sáez, ha incidido en la importancia de formar grupos de trabajo para materializar los seis ejes bajo las directrices de la Comisión de Estrategia.

Por su parte, el rector de la UCLM, Julián Garde, ha anunciado una convocatoria de ayudas dotada con 4 millones de euros para renovar el equipamiento científico-técnico en laboratorios, centros e institutos de investigación.

Se trata de una convocatoria vinculada al Plan Propio de investigación y que estará cofinanciada por los fondos FEDER y la Junta de Comunidades.

Relevo generacional

Asimismo, la UCLM ha aprobado un Plan de relevo generacional del personal docente e investigador, que materializa las medidas que ya se han implantado como pasar de 315 a 522 catedráticos o de 89 a 272 ayudantes doctores desde diciembre de 2020 a la actualidad.

De cara a este curso, se han aprobado 144 plazas de personal docente e investigador funcionario entre titularidades y cátedras y se han convocado 1280 plazas de personal laboral.

Otros asuntos aprobados por el Consejo de Gobierno de la UCLM han sido el Reglamento de estudios de Doctorado, con novedades en los nuevos códigos éticos para hacer frente a los retos que propone la inteligencia artificial, el Reglamento para la constitución y gestión de bolsas de trabajo o el procedimiento interno para la cobertura temporal de puestos de trabajo.

También se han analizado los datos de matrícula del presente curso, y la vicerrectora de Estudiantes, Amaya Romero, ha presentado el calendario para la próxima Prueba de Acceso a la Universidad 2026 para bachillerato, mayores de 25 y 40 años y mayores de 40 años por acreditación de experiencia laboral o profesional.

Por último se han presentado la empresa de base tecnológica 'Igala Patrimonio' y se ha anunciado la creación de las cátedras de Transferencia de conocimiento e innovación agraria con la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural; y la de Transporte Sostenible con la Consejería de Fomento.