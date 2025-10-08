Castilla-La Mancha pone en marcha tres nuevos ciclos formativos de Formación Profesional

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado en su última reunión tres nuevos decretos para implementar sendos ciclos formativos de Formación Profesional en la oferta educativa de la región.

La consejera portavoz, Esther Padilla, ha asegurado que se trata de Técnico en Sanidad Ambiental Aplicada y Técnico en Seguridad, de Grado Medio y un tercero de Técnico en Prevención de Riesgos Profesionales, de Grado Superior.

Padilla ha recordado que uno ya está en funcionamiento, pero los otros dos lo harán una vez que se publiquen en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha para que así "se beneficiarán 400 alumnos y alumnas de la región".

La consejera Portavoz ha insistido en que la principal novedad de los tres decretos es que “introducimos la FP Dual desde el primer curso".

"Hasta ahora y según estaba regulado a nivel nacional, las prácticas empezaban en el segundo curso del ciclo. Con estas modificaciones que introducimos lo que hacemos es que los chicos y chicas que cursen estos ciclos formativos desde el primer curso ya tendrán prácticas en empresas”, ha informado la Junta en nota de prensa.

Nuevos ciclos

Padilla ha detallado que, en el caso del Grado Medio en Técnico en Sanidad Ambiental Aplicada, “los y las tituladas ejercerán su actividad en el servicio de sanidad ambiental dedicado al control de organismos nocivos, en aguas, piscinas o en zonas de baño. Además, lo harán implementando las metodologías, técnicas precisas y aplicando toda la legislación vigente en varios ámbitos como es la legislación sanitaria, protección ambiental y de prevención de riesgos laborales”.

Un ejemplo, en palabras de la consejera, de la “ampliación de oferta por la que ha apostado el Gobierno regional en cuanto a la FP en Castilla-La Mancha”. Este ciclo comenzará el próximo curso.

El alumnado que concluya el ciclo de Grado Medio en Técnico en Seguridad se encargará de efectuar la vigilancia y la protección de bienes y personas en espacios públicos y privados, tanto en entornos urbanos como naturales. Padilla ha recordado que “este ciclo formativo ya ha empezado a impartirse en este curso, en el IES ‘Fernando Zóbel’ de Cuenca, con muy buena acogida, ya que se han cubierto todas las plazas”.

Por último, la portavoz del Gobierno ha señalado que, tras la publicación del Real Decreto con la nueva titulación del Técnico en Prevención de Riesgos Profesionales, el Ejecutivo ha tenido que hacer una actualización del currículum. “Lo que hemos hecho es adaptarlo a los cambios legislativos en materia medioambiental y a las nuevas tecnologías. Además, va a permitir que los alumnos que lo cursen, tengan mayor polivalencia profesional y se les facilita una mayor inserción laboral”.

Padilla ha recordado que esta titulación ya se imparte en el IES ‘Don Bosco’ de Albacete, en el IES ‘Leonardo Da Vinci’ de Puertollano, en el IES ‘Azarquiel’ de Toledo, en el IES ‘Aguas Vivas’ de Guadalajara, y en el IES ‘Juan Antonio Castro’ de Talavera de la Reina.