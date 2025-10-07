Cuatro investigadores de la UCLM, incluidos en el ranking de Stanford de los científicos más influyentes del mundo

El Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos (IREC), centro mixto del CSIC, la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) y la Junta, ha sido incluido en el 'Ranking of the World’s Top 2% Scientists' que elabora cada año la Universidad de Stanford de Estados Unidos.

En la edición de 2025 publicada en septiembre se ha incluido a cuatro investigadores del Grupo de Investigación en Sanidad y Biotecnología (SaBio) del IREC. Son Christian Gortázar, José Francisco Ruiz-Fons, Joaquín Vicente y Ursula Höfle, además de algún miembro más del grupo.

Este hecho ha consolidado el "liderazgo internacional" de este equipo en el ámbito de la sanidad animal, la biotecnología y la conservación de la biodiversidad.

Un grupo selecto

El ranking de Stanford, basado en datos bibliométricos de la base Scopus, selecciona al 2% de los científicos con mayor influencia mundial a partir de indicadores objetivos como el número de publicaciones, citas recibidas, índice h y posicionamiento por áreas de conocimiento.

"Este reconocimiento pone de relieve la proyección y la relevancia del trabajo desarrollado en este centro con sede en Ciudad Real, especializado en el estudio de los recursos cinegéticos y en la búsqueda de soluciones sostenibles para la gestión de la fauna silvestre", han expresado desde el IREC.

El Grupo SaBio centra su labor en el estudio de enfermedades compartidas entre la fauna silvestre, el ganado y las personas, en la ecología de patógenos y en la aplicación de biotecnología a la sanidad de la fauna silvestre.