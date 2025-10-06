La UCLM abre el plazo de matrícula del curso preparatorio a las pruebas de acceso para mayores de 25 y 45

La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) ha abierto el plazo de matrícula del curso de preparación previo a las pruebas de acceso a la Universidad para mayores de 25 y 45 años para el curso 2025-2026.

El plazo estará activo hasta el 31 de octubre y se desarrollará en línea, adaptándose al horario del estudiantado, que puede consultar los vídeos de las clases en cualquier momento.

El precio de matrícula es de 300 euros para los mayores de 25 años y de 150 para los mayores de 45. Puede realizarse a través de la aplicación LEAD de la institución académica.

El curso está abierto a personas mayores de 25 y 45 años que no tengan ninguna vía de acceso (PAU o pruebas de acceso anteriores, FP de Grado Superior u otra titulación universitaria) para acceder a enseñanzas universitarias oficiales de Grado. Su objetivo es facilitar los conocimientos necesarios para superar con éxito las pruebas que les permitan el ingreso a estudios de Grado.

Arrancará el 3 de noviembre

El programa se cursará al completo en línea en horario de tarde, de martes a jueves, y comenzará el 3 de noviembre. Se adaptará al tiempo del alumno, ya que en caso de no poder asistir a clase se podrá consultar posteriormente el vídeo que se colgará en la plataforma de la actividad.

Además, el alumno gozará de una atención personalizada a través de los diferentes recursos que ofrece el curso, como tutorías, chats y foros. También contará con unidades didácticas exclusivas elaboradas por profesores universitarios y tendrá a su disponibilidad equipos informáticos y conexión a Internet de la UCLM, además de los servicios de la biblioteca y las salas de estudio.