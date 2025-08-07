Todos los nombres del nuevo Consejo Social de la UCLM que presidirá José María Barreda

El Diario Oficial de Castilla-La Mancha ha publicado este jueves los nombramientos del Consejo Social de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM). Como informó EL ESPAÑOL – EL DIGITAL CLM, a la cabeza estará el expresidente de la Junta de Castilla-La Mancha José María Barreda.

Junto a Barreda estarán los diputados de las Cortes Isabel Sánchez Cerro, Ángel Tomás Godoy Martínez y Pedro Cano Gómez, a los que se suman tres miembros designados por el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha: Ana Manuela Soler Sanchiz, Cristina Tirado Rivero y Olga María Mediano San Andrés.

Estos nombramientos fueron aprobados el pasado mes de julio en pleno de las Cortes regionales. Será un consejo integrado por 21 miembros de los que 15 representan los intereses sociales de la región.

En cuanto a la Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha, su representante será el alcalde de Talavera de la Reina y presidente de la FEMP en la región, José Julián Gregorio. Y por parte de las organizaciones empresariales estarán el presidente de la Confederación de Empresarios de Castilla-La Mancha, Ángel Nicolás García, y la vicepresidenta de la Federación de Empresarios de Albacete, Rosario Jiménez Gómez.

En el caso de las organizaciones sindicales estarán la secretaria de Política Institucional y Salud Laboral de CCOO Castilla-La Mancha, Raquel Payo Puebla, y la secretaria general de UGT Servicios Públicos de Castilla-La Mancha, María del Carmen Campoy.

A estas se sumará un miembro designado entre entidades, fundaciones o empresas que tienen convenios de prácticas de colaboración con la UCLM, Pedro Palacios.

Asimismo, habrá un miembro designado por la Confederación de Entidades de Economía Social de Castilla-La Mancha, Juan Miguel del Real Sánchez-Flor, y otro de la Mesa del Tercer Sector, José Antonio Romero Manzanares.

El rector de la UCLM, José Julián Garde, también formará parte del consejo. Lo acompañarán la secretaria general de la institución académica, Isabel Gallego; el gerente de la misma, Tomás López; y varios representantes de estudiantes, personal docente e investigador y personal técnico de gestión, administración y servicios.