Polémica por la adjudicación de las plazas de profesores interinos en Castilla-La Mancha

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha advertido de errores en la adjudicación provisional de plazas docentes publicadas el pasado lunes para el profesorado de las Bolsas de Interinos de Enseñanzas Medias en Castilla-La Mancha. El fallo, aseguran, está en la baremación de los profesores del cuerpo 591 que se integran en el cuerpo 590.

Desde CSIF han reclamado a la Consejería de Educación de Castilla-La Mancha que se valore la experiencia en especialidades del antiguo Cuerpo de Profesores Técnicos (591) en el apartado 1.1 del baremo, según la Orden 32/2018, y no en el apartado 1.2, que es donde de forma errónea se ha valorado, creando de esta forma "un grave perjuicio en la puntuación final de los interinos afectados".

La Consejería, según el sindicato, "no sigue el espíritu de la norma que aparece en el Pacto de Interinos, y es que la integración del cuerpo y especialidad la ha realizado la Administración, no los afectados".

Desde CSIF añaden que "la Consejería de Educación de Castilla-La Mancha, en la fase de concurso del último proceso selectivo celebrado en los meses de junio y julio, sí valoró la experiencia en la especialidad del Cuerpo 591 en el apartado 1.1 para todos los docentes que se presentaron a la oposición en esa especialidad, como así lo demandaba el Real Decreto de Acceso de Concurso-Oposición por estabilización".

José Antonio Ranz, presidente de CSIF Educación Castilla-La Mancha, ha asegurado: "Entendemos que, como indica el propio apartado 1.1, se cumple el requisito y por eso la experiencia del Cuerpo 591 es válida en este apartado, pues la experiencia previa se debe referir a la especialidad y no al cuerpo al que se opta, y la especialidad, independientemente del cuerpo, es la misma". "No entendemos el porqué de este cambio, ya que no se está teniendo en cuenta la experiencia acumulada, lo que está generando una desventaja entre el personal interino", ha añadido.

Nueva baremación

CSIF, además, aclara que "este problema solo sucede en Castilla-La Mancha", ya que "el resto de comunidades autónomas lo han baremado del mismo modo que en el concurso-oposición".

Por ello, reclaman una nueva baremación antes de la adjudicación definitiva de plazas, previstas para el próximo día 14 de agosto. En caso contrario, "los servicios jurídicos del sindicato estarán a disposición de los afectados para iniciar el procedimiento judicial correspondiente", advierten.

