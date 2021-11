Nueve áreas científicas de la Universidad de Castilla-La Mancha se colocan entre las mejores del mundo

La UCLM sitúa nueve áreas científicas entre las mejores del mundo en la última actualización del ranking Times Higher Education, que mide el rendimiento de las universidades según cinco indicadores (citas, ingresos de la industria, perspectiva internacional, investigación y docencia) en once áreas: Arts and humanities, Business and Economics, Clinical and health, Computer Science, Education, Engineering, Law, Life Sciences, Physical Sciences, Psychology, Social Sciences.

La UCLM obtiene su mejor ubicación en Business and Economics (rango 9-14 en España, 401-500 en el mundo).

A nivel mundial, comparte este posicionamiento el área Education, que aparece en el rango 18-29 entre las universidades españolas. En la clasificación internacional, la siguiente mejor clasificación está en Life Sciences (501-600), seguida de Computer Science, Engineering y Physical Sciences (601-800). Por encima de las 501 universidades aparecen Arts and humanities y por encima de las 601 Social Sciences y Clinical and health.

España es el cuarto país en número de apariciones en el listado, solo por detrás de Estados Unidos (1.499), Reino Unido (758) y China (513).

