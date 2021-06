Unos 1.366 alumnos comienzan EvAU extraordinaria en Castilla-La Mancha

Un total de 1.366 alumnos han comenzado este martes la fase extraordinaria de Evaluación para el Acceso a la Universidad (EvAU) en Castilla-La Mancha, lo que supone un incremento del 22,25 por ciento respecto a la extraordinaria del año pasado, pero una reducción del 17,64 % sobre la de 2019.



Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios de comunicación uno de los presidentes del tribunal en el campus de Toledo y profesor de Historia Medieval, Oscar López Gómez, quien ha resaltado que la primera jornada, con el examen de Historia de España, ha transcurrido "muy relajado" y sin ninguna incidencia.



En este sentido, ha precisado que los incidentes que suele haber son menores, tales como que haya algún alumno que pierda el Documento Nacional de Identidad (DNI) o las pegatinas del examen, pero ha apuntado que, hasta el momento, no se había producido ninguno y, si ocurre, es algo que "se resuelve sobre la marcha".



No obstante, López ha considerado que, por lo que ha podido escuchar y las impresiones de los alumnos, no sabe si los alumnos han venido "muy bien preparados", porque, según ha explicado, en este primer examen, ha habido preguntas que no se esperaban por ser "bastantes obvias", aunque él considera que los exámenes son del mismo nivel académico y con la misma dificultad que en otras convocatorias.



"Si pecan va a ser por exceso de confianza y por pensar que no íbamos a poner preguntas relativamente sencillas", ha subrayado López, quien sin embargo ha considerado que el índice de aprobados de la convocatoria extraordinaria suele ser bastante similar al de la convocatoria ordinaria, por lo que espera que sea un porcentaje alto.



Las sensaciones entre los estudiantes ha sido diversas, ya que algunos de ellos han afirmado, tras el examen, que esperan que el resultado sea bueno, pero muchos otros han admitido que las preguntas no han sido las que esperaban y aún así han manifestado que lo llevaban bien preparado.



Muchos de ellos han asegurado que quieren cursar carreras en los campus de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), entre las que han mencionado el Grado en Administración y Dirección de Empresas en Toledo, el Grado en Periodismo en el Campus de Cuenca o Criminología en Albacete.



En cuanto a las medidas sanitarias establecidas durante la realización de estas pruebas, López ha señalado que son las mismas que la UCLM tiene como protocolo anticovid-19, como la distancia de seguridad, el uso de mascarillas y la higiene, algo que, a su juicio, funcionó "bastante bien" en la ordinaria y que espera que funcione de la misma manera.



Además, a preguntas de los medios de comunicación, ha señalado que no ha habido ningún alumno que no se haya podido presentar a esta convocatoria extraordinaria por haber sido positivo en covid-19 o por haber sido contacto directo.



Aún así, la UCLM ha explicado en un comunicado de prensa que, si hubiera algún caso, la universidad les dará la oportunidad de realizar las pruebas en otra fecha alternativa, una vez finalizado su periodo de confinamiento, como se hizo en la convocatoria ordinaria cuando se aplazaron exámenes por tales motivos a 14 estudiantes.



En total, unos 1.366 alumnos son los que se van a enfrentar a estas pruebas, de los que por campus, del total de matriculados 367 corresponden a Albacete, 347 a Ciudad Real, 153 a Cuenca y 391 a Toledo, y 108 estudiantes se examinarán en la sede universitaria de Talavera de la Reina.



La EvAU ha comenzado este martes a las 09:30 horas con el examen de Historia de España y ha continuado con el de Inglés, a las 11:45 horas, y la jornada se extenderá esta tarde con los exámenes de los idiomas de Francés, Alemán e Italiano, y los exámenes de Biología, Geografía y Diseño; la convocatoria se completará con los exámenes del 30 de junio y 1 de julio, jornada en la que finaliza la EvaU.



Los preuniversitarios podrán descargarse la tarjeta con los resultados de las pruebas el lunes, 5 de julio, aunque los resultados se comunicarán probablemente antes, a lo largo del fin de semana, a través de su correo electrónico o mediante consulta a la web.