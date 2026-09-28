Paco Plaza dejará la dirección del Teatro de Rojas de Toledo después de 34 años: "Esta siempre será tu casa"

La gala de entrega de los XXXIV Premios del Teatro de Rojas tenía escondida una sorpresa. Durante su intervención, el alcalde Carlos Velázquez ha anunciado que el que ha sido director del teatro en los últimos 34 años, Paco Plaza, dejará próximamente su puesto por jubilación.

"Esta entrega de premios es aún más especial para una persona, que comenzó con estos premios hace 34 años y estos serán sus últimos premios al frente del teatro”, ha apuntado el regidor municipal, quien animaba a Plaza a subir al escenario para recibir una gran ovación.

Mientras el público le ha brindado su cariño, Velázquez ha asegurado que "esté donde esté, esta siempre será tu casa".

Durante la gala, presentada por Nancho Novo y Antea Rodríguez y amenizada por el grupo Yllana, el regidor ha destacado la importancia del Teatro de Rojas, “el gran coliseo toledano de las artes escénicas" que ha cumplido 450 años desde el inicio de las representaciones en su antecedente histórico, el Mesón de la Fruta, como ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

"Por estas tablas han pasado los más grandes y aquí se ha escrito una parte fundamental de la historia cultural de Toledo", ha señalado el alcalde, quien ha subrayado la vinculación durante siglos de este espacio con algunos de los grandes nombres y obras de la literatura y el teatro español.

Pepón Nieto recogiendo el premio a mejor intérprete masculino. Ayto Toledo

Velázquez también ha destacado la variedad y el nivel de los premiados en esta edición, que como cada año, otorga el público del Teatro, y ha felicitado a todos los galardonados.

En este sentido, se ha referido al grupo Teatro Cervantes de Toledo, que, "desde 1996 desarrolla un trabajo importantísimo para la cultura toledana”, o Pepón Nieto, “uno de los mejores actores de nuestro país".

Por último, Velázquez ha reafirmado el compromiso del Ayuntamiento de Toledo con el Teatro de Rojas y con la promoción de la cultura, como una de las grandes señas de identidad de la ciudad.

Premiados

La nómina de premiados de este año ha estado encabezada por Pepón Nieto como mejor intérprete masculino y Malena Alterio como mejor intérprete femenina.

Además, Andrés Lima ha recibido el galardón a mejor dirección escénica por 'La comedia de los errores', mientras que el galardón al mejor texto de autor español ha sido para Fernando León de Aranoa, Ignacio del Moral y Javier Hernández-Simón por 'Los lunes al sol'.

El premio al mejor espectáculo de teatro ha recaído en 'La Desconquista', de la Compañía Ron Lalá, y el premio al mejor espectáculo de danza ha sido para 'El Cascanueces' del Ballet Clásico Internacional.

El galardón al mejor espectáculo infantil y familiar ha sido ex aequo para 'Viaje a Oz. El musical', de la Trencadis Produccions y para 'Beethoven para Elisa', de Manodesanto Producciones y Teatro Español.

Del mismo modo, el premio al mejor espectáculo de Castilla-La Mancha ha recaído en 'Cerca del Tajo, en soledad amena', de la Compañía Máquina Real, y el mejor espectáculo de teatro lírico (ópera y zarzuela) ha sido para 'Nabucco', de LG Artist Management.

En cuanto al mejor espectáculo de circo, el premio ha sido para 'Todo lo posible', de la Compañía Nueveuno.