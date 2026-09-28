Concurrida sesión académica de la Sociedad Toledana de Estudios Heráldicos y Genealógicos en Fuensalida

Un instante de la sesión académica organizada por la STEHG y el Ayuntamiento de Fuensalida. Cedida

La historia de Fuensalida y su papel en la configuración señorial de la tierra de Toledo fueron este sábado protagonistas de una concurrida sesión académica organizada por la Sociedad Toledana de Estudios Heráldicos y Genealógicos (STEHG) y el Ayuntamiento de Fuensalida.

La cita, celebrada en la Casa de la Cultura, obtuvo una magnífica respuesta de público, que arropó una jornada especialmente significativa dentro de los actos conmemorativos del XLV aniversario de la Sociedad.

El encuentro tuvo como eje la conferencia de Juan Pablo Sánchez-Infante Hernández, titulada "De alquería a condado: Fuensalida y el poder señorial en la tierra de Toledo en los siglos XII-XV", en la que abordó la evolución histórica de la localidad durante la Edad Media y su progresiva incorporación a las estructuras señoriales que marcaron durante siglos la organización del territorio toledano.

La sesión comenzó con el saludo del presidente de la STEHG, José María San Román Cutanda, quien agradeció al Ayuntamiento su colaboración y destacó la importancia de acercar la investigación histórica a los municipios y, especialmente, a los lugares directamente relacionados con los hechos y procesos que constituyen el objeto de estudio.

Seguidamente intervino el alcalde de Fuensalida, José Jaime Alonso Díaz-Guerra, que dio la bienvenida a la Sociedad y a los asistentes y destacó el valor de iniciativas que permiten profundizar en el conocimiento del pasado de la localidad y contribuir a la difusión de su patrimonio histórico.

Siglos decisivos

La intervención de Sánchez-Infante permitió al público adentrarse en varios siglos decisivos para comprender la formación histórica de Fuensalida. A partir de sus orígenes como alquería, el conferenciante analizó la evolución de la localidad y las transformaciones políticas, territoriales y señoriales experimentadas entre los siglos XII y XV, situándolas en el contexto más amplio de la tierra de Toledo.

La temática, estrechamente ligada a la propia historia del municipio, despertó un notable interés entre el numeroso público asistente, convirtiendo la sesión en un encuentro entre investigación académica, historia local y divulgación.

La jornada de Fuensalida tuvo además un significado singular para la Sociedad Toledana de Estudios Heráldicos y Genealógicos. La institución, fundada en 1981, celebra durante 2026 su XLV aniversario, reforzando su vinculación con la provincia y acercando parte de su programación académica a sus municipios.

En este contexto, la cita de Fuensalida ha supuesto también un hito en la historia de la STEHG, al tratarse de la primera sesión académica celebrada por la institución fuera de la ciudad de Toledo y la primera de una serie de sesiones que se celebrarán en diversos municipios de la provincia.